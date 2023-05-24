В их числе, например, книга первого ректора Василия Неверова

24 мая 2023, 13:14, ИА Амител

Юбилейные издания / Фото: АлтГУ

23 мая 2023 года в зале Учёного совета АлтГУ состоялась презентация уникальных юбилейных исторических изданий. Книги дополнили и переиздали специально к 50-летнему юбилею вуза. На презентации присутствовали почётные профессора, ветераны университета, директора институтов, молодые преподаватели и руководители профильных подразделений вуза.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратились ректор АлтГУ Сергей Бочаров и президент Алтайского государственного университета Сергей Землюков.

"Не так много мероприятий, где мы встречаемся со всем коллективом, встречаемся с ветеранами, которые вкладывали душу, свои усилия в становление университета. В изданиях, которые мы сегодня презентуем, представлена история нашего вуза. Проделана колоссальная работа, эти издания были не только переизданы, они были ещё и дополнены", – сказал Сергей Бочаров.

Какие издания презентовали?

Книга Василия Неверова "Университет – моя любовь"Она посвящена начальным годам становления университета: от первого набора студентов в 1973 году до 1979 года. Именно в это время формировался коллектив. Книга Александра Анашкина и Александра Храмкова "История АлтГУ 1973 – середина 1980-х гг."Новое издание выполнено в качественном юбилейном исполнении. Сборник "Они были первыми"Это уже второе издание, первое было выпущено 10 лет назад к 40-летию АлтГУ. Книга носит библиографический характер, в ней собраны воспоминания о руководителях университета, которые трудились в первые годы его становления. Книга "Почётные профессора, почётные доктора и профессора Алтайского государственного университета"Издавалась ещё при участии Василия Неверова. Новое издание уточнено и дополнено, над ним работал целый коллектив учёных и преподавателей. Альбом "Опережая время"В нём в фотографиях представлена история вуза. Большую работу по формированию этого издания провела директор института гуманитарных наук АлтГУ, доктор искусствоведения, доцент Лариса Нехвядович.

"Если раньше история вуза писалась по прошествии значительной временной дистанции, то теперь она уходит от нас буквально через год. Чтобы не потерять связь времён, увидеть новые тенденции, мы пишем летопись здесь и сейчас, опережая время. Структура альбома состоит их трёх частей и позволяет увидеть основные вехи создания и становления университета, его перспективу, динамику, сложить пазл, единую картину 50-летней истории Алтайского государственного университета", – поделилась Лариса Нехвядович.

















Презентация юбилейных исторических изданий / Фото: АлтГУ

Что ещё говорят об этом мероприятии?

Почётным гостем презентации стала министр культуры Алтайского края, выпускница юридического факультета АлтГУ Елена Безрукова. Она подчеркнула важность вклада вуза в интеллектуальный потенциал региона.

"Если бы юбилеев не существовало, их стоило бы придумать хотя бы для того, чтобы иметь точку осмысления всего, что прожито и сделано к сегодняшнему дню. Нас с вами уже не будет, а эти книги останутся в фондах нашей главной библиотеки края – библиотеки имени Шишкова, в государственном архиве Алтайского края, в музеях, в библиотеке вуза. Мои подведомственные учреждения, задача которых сохранить культурное наследие и заниматься просветительской работой по продвижению этих изданий, готовы к их приёму в свои фонды", – подытожила Елена Безрукова и поблагодарила профессорско-преподавательский состав вуза.

После презентации в торжественной обстановке юбилейные издания вручили почётным профессорам университета, а также молодым преподавателям, которые по итогам работы в 2022 году заняли лидирующие позиции в вузе.