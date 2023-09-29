В АлтГУ проходит медиафорум, объединяющий опытных и начинающих специалистов

В рамках форума открыли региональную площадку Студенческого медиацентра Минобрнауки РФ

29 сентября 2023, 14:16, ИА Амител

В Алтайском государственном университете с 27 по 29 сентября проходит Всероссийский студенческий медиафорум "Медиа на 360", сообщается на сайте Института гуманитарных наук.

В рамках форума организованы мастер-классы с экспертами отрасли, семинары и круглые столы, нетворкинг-сессии. Участники будут решать кейсы от компаний – партнеров форума, предусмотрена культурно-развлекательная программа и неофициальное общение студентов, преподавателей и специалистов-практиков.

"Медиафорум – не только площадка, где молодежь сможет повысить свои компетенции в различных направлениях, связанных с медиа, но и поможет объединить опытных и начинающих специалистов, станет точкой обмена практиками вузовского медиасообщества нашей страны. Мы гордимся тем, что именно наши студенты выиграли грант Росмолодежи на организацию форума "Медиа на 360", и понимаем, насколько это ответственное мероприятие", – отметили в АлтГУ.

Директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович уверена, что форум станет важным этапом в создании единого медиапространства для студентов российских вузов.

В форуме принимают участие 200 молодых представителей профессионального сообщества из ведущих университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Белгорода, Казани, Волгограда, Владивостока, Норильска, Хабаровска, Омска, Новосибирска, Улан-Удэ, Новочеркасска, Екатеринбурга и других городов России.

В рамках медиафорума 27 сентября прошло открытие региональной площадки Студенческого медиацентра Минобрнауки РФ, ключевым структурным элементом которого станет MediaHub, где создана качественная технологическая платформа для производства контента и собраны самые талантливые студенты в сфере медиа.

На сегодняшний день к проекту присоединились молодежные СМИ более чем из 70 регионов России. Так, например, аналогичные региональные площадки уже открыты во Владивостоке, Пскове, Красноярске, Волгограде, Саратове и других городах нашей страны.