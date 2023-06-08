Больше всего бюджетных мест в этом году на естественно-научных, IT и ряде гуманитарных направлений

08 июня 2023, 11:29, ИА Амител

Более 60 направлений подготовки бакалавриата и специалитета, порядка 70 обновленных программ магистратуры и аспирантуры и свыше 10 программ СПО – вот что предлагает Алтайский госуниверситет в новом учебном году. На бюджетные места могут претендовать более 2,9 тыс. человек.

Когда пройдет приемная кампания?

Приемная кампания стартует 20 июня 2023 года:

если вы планируете сдавать экзамены в вузе, документы надо подать до 15 июля . Это актуально, например, для поступающих на творческие направления, выпускников СПО и иностранных абитуриентов;

. Это актуально, например, для поступающих на творческие направления, выпускников СПО и иностранных абитуриентов; для поступающих по результатам ЕГЭ прием документов продлится до 25 июля;

на платное обучение документы можно подать до 19 августа.

Как подать документы?

Подать документы в АлтГУ можно четырьмя способами:

очно;

по почте;

на официальном сайте вуза через "Личный кабинет абитуриента";

с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуг".

Документы можно подать не более чем на пять направлений подготовки или специальностей. И обязательно расставить в порядке приоритетности. В этом порядке их будет рассматривать приемная комиссия. Так, если по направлению подготовки, которое указано первым, недостаточно баллов, то есть шанс поступить еще по четырем оставшимся из приоритета. Менять порядок приоритетов можно, но только до завершения приема документов.

Какие нужны документы?

Пакет документов для поступления в вуз упростили. Теперь для зачисления достаточно:

документа, удостоверяющий личность и гражданство;

документа об образовании (или его копии) установленного образца;

СНИЛСа;

документов, подтверждающих особые права и индивидуальные достижения.

Помните, зачисление на бюджетные места осуществляется только на основании оригинала документа об образовании.

Какие есть льготы?

В этом году льготы при поступлении в Алтайский госуниверситет можно получить по трем видам квот:

целевая квота – для поступающих на целевое обучение;

особая квота – для имеющих особое право на прием (абитуриенты с инвалидностью, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, т. д.);

особая квота – для детей военнослужащих (в соответствии с указом президента РФ от 09.05.22 № 268).

Получить подробную консультацию о процедуре подачи документов и направлениях подготовки вуза можно уже сейчас по телефону (+7 3852) 291-222 или лично в приемной комиссии по адресу: пр. Ленина, 61, с 8 до 17 часов в будни.