В Анапе неизвестные подвесили мертвого дельфина на пляже

Труп животного нашли в бытовке на берегу моря

17 марта 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции организовали проверку после появления видео с подвешенным мёртвым дельфином в сарае на пляже в Анапе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В пятницу, 17 марта, в социальных сетях распространились кадры, на которых очевидцы показали подвешенного на верёвки к потолку сарая или бытовки дельфина – млекопитающее, по всей видимости, мёртвого. Строение расположено на берегу моря. Очевидцы не уточнили, кому принадлежит это помещение.

В полиции зарегистрировали материал. Сейчас правоохранители проводят проверку.