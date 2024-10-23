В Анкаре у здания авиакосмической компании TUSAŞ произошел теракт

Прогремел взрыв, после чего стала слышна стрельба

23 октября 2024, 20:59, ИА Амител

Флаг Турции / Фото: unsplash.com / Nikita Pishchugin

В Анкаре у здания корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космического оборудования, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что речь идет о террористическом акте. В результате него есть погибшие и пострадавшие. Вместе с тем он не назвал их точное число.

По данным Habertürk, сейчас в районе ЧП продолжается перестрелка. В нападении могла участвовать группа боевиков, из которых несколько могли прорваться в здание.

Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16. Также в этом же районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.