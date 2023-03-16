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В Армении раскрыли число переехавших в 2022 году россиян

Это положительно сказалось на росте экономики страны

16 марта 2023, 13:16, ИА Амител

Армения / Фото: unsplash.com
Армения / Фото: unsplash.com

В 2022 году в Армению приехали более 110 тысяч россиян, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью "Ведомостям".

"Чистая релокация за 2022 год – примерно 108-110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", – сказал он.

По его информации, это обеспечило рост армянской экономики, из общего прироста в 12,6% "релокация создала более трёх процентных пунктов". 

Связано это в том числе с тем, что россияне активно открывают бизнес в республике – в 2022 году зарегистрировали 2,5 тысячи юрлиц с российскими участниками и 4 тысячи ИП.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 12

  • 3 часа назад, источник: © РИА Новости Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы «Россия сегодня» призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Как открыли так и закроют и без штанов попросятся обратно на Родину.
    16 марта, Гость   Ответить
  • призвал создавать условия для возвращения - а рядом другие призывают отнимать имущество, сажать и т.д.) Как сами-то думаете, кому поверят уехавшие?)
    16 марта, Гость   Ответить
  • без штанов попросятся обратно на Родину.___ Те, кто без штанов, ни куда и не уезжали.Менять шило на мыло им незачем, если они здесь без штанов, то и там шанса заработать на штаны у них нет. Мозгов потому что нет. Нечем зарабатывать.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Сами армяне стабильно уезжают из Армении и селятся по всему миру, потому что жизнь там далеко не сахар. Пройдет лет пять от уехавших 100 тыщ. останется в лучшем случае 10к.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Сами армяне стабильно уезжают из Армении и селятся по всему миру - открою страшную тайну. Те, кто уезжает отсюда и остается в странах типа Армении и Грузии - как правило, имеют удаленную работу. И им плевать на то, есть работа у местных или нет. А вот Армении и Грузии сплошной профит - поскольку деньги "понаехвашие" тратят там. А еще - поищите цифры переводов денежных средств из России в Грузию в 2022 году - сильно удивитесь)))
    16 марта, Гость   Ответить
  • Это именно те, кто получил гражданство и прописку? Раз речь идет о постоянном проживании?
    16 марта, Гость   Ответить
  • "попросятся обратно на Родину" --- Гость, если речь идёт о "постоянном проживании", т.е. получении гражданства и т.д., то у них уже новая Родина.
    16 марта, Гость   Ответить
  • "как правило, имеют удаленную работу" --- Гость, у нас коллега так "переехал", продолжает работать на Россию удаленно. Но у него и речи пока нет об постоянном проживании.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Чистая релокация за 2022 год – примерно 108-110 тысяч граждан.----- Ну значит в России сообщества армян уменьшились на такие же числа. Ничего страшного. Просто когда обратно будут рваться (Карабах-барабах), денежек с них побольше сдерните и все. Ну и лет на пару въезд в Россию запретить.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Как открыли так и закроют и без штанов попросятся обратно на Родину. - Про Галину Тилипман, можешь такое сказать? Или это другое?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Ничего страшного! Феодалы вместо уехавших русских навезут черно...оких гасарбайтеров. Зато им пенсии платить не надо и голосовать будут, за кого скажут. Сплошной профит...
    17 марта, Гость   Ответить
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