В Армении раскрыли число переехавших в 2022 году россиян

Это положительно сказалось на росте экономики страны

16 марта 2023, 13:16, ИА Амител

Армения / Фото: unsplash.com

В 2022 году в Армению приехали более 110 тысяч россиян, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью "Ведомостям".

"Чистая релокация за 2022 год – примерно 108-110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", – сказал он.

По его информации, это обеспечило рост армянской экономики, из общего прироста в 12,6% "релокация создала более трёх процентных пунктов".

Связано это в том числе с тем, что россияне активно открывают бизнес в республике – в 2022 году зарегистрировали 2,5 тысячи юрлиц с российскими участниками и 4 тысячи ИП.