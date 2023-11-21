В Астрахани три человека умерли в результате отравления метадоном

По данным МВД, всего наркотиком отравились 20 человек

21 ноября 2023, 07:18, ИА Амител

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Жертвами отравления метадоном в Астрахани стали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В правоохранительных органах агентству заявили, что отравившиеся могли считать, что употребляют другое наркотическое вещество – мефедрон. По этой причине пострадавшие не рассчитали дозировку.

В Минздраве ранее сообщали, что с 17 по 20 ноября в больницу поступили 19 пациентов с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. На лечении находятся 17 пациентов с отравлением наркотическими веществами. Из них 6 в тяжелом состоянии, 11 – средней степени тяжести.

В МВД заявляли, что по подозрению задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Двое из них признались в сбыте наркотических веществ.