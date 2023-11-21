В Астрахани три человека умерли в результате отравления метадоном
По данным МВД, всего наркотиком отравились 20 человек
21 ноября 2023, 07:18, ИА Амител
Жертвами отравления метадоном в Астрахани стали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В правоохранительных органах агентству заявили, что отравившиеся могли считать, что употребляют другое наркотическое вещество – мефедрон. По этой причине пострадавшие не рассчитали дозировку.
В Минздраве ранее сообщали, что с 17 по 20 ноября в больницу поступили 19 пациентов с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. На лечении находятся 17 пациентов с отравлением наркотическими веществами. Из них 6 в тяжелом состоянии, 11 – средней степени тяжести.
В МВД заявляли, что по подозрению задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Двое из них признались в сбыте наркотических веществ.
07:44:45 21-11-2023
Расстрелять на площади!
09:17:00 21-11-2023
колхозник (07:44:45 21-11-2023) Расстрелять на площади!... кого? естественный отбор!
10:06:05 21-11-2023
Беда-печаль-огорчение.... ))
12:27:47 21-11-2023
они сами выбрали свой путь и успешно достигли цели