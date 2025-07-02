В Баку выразили протест послу России из-за расследования крушения самолета
В среду Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, где его встретил замглавы ведомства Араз Азимов
02 июля 2025, 23:11, ИА Амител
Вызванному в МИД Азербайджана послу России в Баку Михаилу Евдокимову был выражен протест в связи с темой расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). Об этом сообщает РИА Новости.
В среду Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Там его принял заместитель главы МИД Азербайджана Араз Азимов.
"До сведения посла был донесен протест азербайджанской стороны в связи с расследованием крушения пассажирского самолета AZAL. Было отмечено, что инцидент... и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения", - говорится в сообщении.
В документе также отмечается, что Баку ждет от России "полного и прозрачного" расследования катастрофы, а также привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим.
Напомним, что самолет рейса Баку — Грозный потерпел крушение 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане. Из 62 пассажиров и пяти членов экипажа выжили 29 человек, в том числе девять россиян.
06:19:18 03-07-2025
Говорят следующий Казахстан. Ждут подобные провокации. Кстати, что там с Горным Алтаем и Турчаком?
08:31:02 03-07-2025
Гость (06:19:18 03-07-2025) Говорят следующий Казахстан. Ждут подобные провокации. Кстат... С турчаком, вернее у турчака, всё хорошо. И у грефа тоже.
А вот у горного Алтая не очень.
09:07:41 03-07-2025
Пусть азера с казахами и судятся. На их территории самолет упал. Значит казахи виноваты.
09:13:51 03-07-2025
Гость (09:07:41 03-07-2025) Пусть азера с казахами и судятся. На их территории самолет у... там плохо развивается.