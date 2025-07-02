В Баку выразили протест послу России из-за расследования крушения самолета

В среду Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, где его встретил замглавы ведомства Араз Азимов

02 июля 2025, 23:11, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Вызванному в МИД Азербайджана послу России в Баку Михаилу Евдокимову был выражен протест в связи с темой расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). Об этом сообщает РИА Новости.

В среду Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Там его принял заместитель главы МИД Азербайджана Араз Азимов.

"До сведения посла был донесен протест азербайджанской стороны в связи с расследованием крушения пассажирского самолета AZAL. Было отмечено, что инцидент... и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что Баку ждет от России "полного и прозрачного" расследования катастрофы, а также привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим.

Напомним, что самолет рейса Баку — Грозный потерпел крушение 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане. Из 62 пассажиров и пяти членов экипажа выжили 29 человек, в том числе девять россиян.