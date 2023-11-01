В Барнауле изменили схему движения трамваев из-за ДТП
Временная корректировка затронула три маршрута
01 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: сообщество транспорта в Барнауле
В Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Попова с рельсов сошел трамвай. Из-за этого временно изменилась схема движения трамвайных маршрутов № 2, 7 и 10 в сторону улицы Власихинской.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте уже работают специалисты Горэлектротранса. До завершения работ трамваи будут ходить следующим образом:
- Маршрут № 2: Станция Поток – пр. Космонавтов – ул. А. Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – конечная станция Пивзавод. Обратно по своему обычному маршруту.
- Маршрут № 7: конечная станция Кордон – Змеиногорский тракт – пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Советской Армии – ул. А. Петрова – ул. Малахова – Депо № 3. В обратном направлении обычным маршрутом.
- Маршрут № 10: конечная станция Докучаево – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Малахова – Депо № 3 – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – конечная станция Докучаево.
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