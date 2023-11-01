В Барнауле изменили схему движения трамваев из-за ДТП

Временная корректировка затронула три маршрута

01 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Попова с рельсов сошел трамвай. Из-за этого временно изменилась схема движения трамвайных маршрутов № 2, 7 и 10 в сторону улицы Власихинской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте уже работают специалисты Горэлектротранса. До завершения работ трамваи будут ходить следующим образом: