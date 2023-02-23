В Барнаул на шахматный "Мемориал Рувима Кура" приедут 20 гроссмейстеров. Кто именно?

Мероприятие пройдёт с 24 по 26 февраля

23 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Крупный шахматный турнир "Мемориал Рувима Кура" пройдёт в Барнауле 24-26 февраля. Программа мероприятий, список звёздных участников – в нашем обзоре о самом статусном турнире на территории Алтайского края. Это уже будет тринадцатый по счёту "Мемориал Рувима Кура" по быстрым шахматам, который является этапом Рапид Гран-При России. И большая честь, что пройдёт он в столице нашего региона. Призовой фонд составит полмиллиона рублей.

Кто приедет?

В эти дни ожидается наплыв гроссмейстеров. С особой миссией прилетит многократный чемпион Москвы Борис Савченко – прошлогодний победитель "Мемориала Кура". Ему предстоит "защита титула". Любопытный факт из спортивной биографии Савченко: в 2010 году на чемпионате мира по блицу он обыграл Магнуса Карлсена чёрными фигурами.

Павел Понкратов – уже завсегдатай "Мемориала Кура". Причём на алтайской земле у него, что называется, идёт. За последние пять лет Павел трижды выигрывал турнир, а в прошлом году лишь на финишной прямой, в последнем туре, уступил первое место Борису Савченко. У Понкратова самый высокий текущий рейтинг среди всех участников – 2636 пунктов.

Снова Барнаул посетят наставники сборных команд России: главный тренер женской сборной Сергей Рублёвский и второй тренер мужской сборной Александр Рязанцев.

Заявился на алтайский турнир самый юный гроссмейстер страны – 16-летний уралец Володар Мурзин. Он участвовал в прошлогоднем "Мемориале Кура", но тогда ещё в статусе международного мастера. Между прочим, Володар не проиграл ни одной партии. Стартовал Мурзин с пяти побед, затем делал сплошные ничьи, как итог – шестое место. Теперь Володар стал на год старше, достиг высшего звания в шахматной иерархии и наверняка теперь является одним из претендентов на победу.

Дебютируют на "Мемориале Кура" две молодые звёздочки, которые идут по пути Мурзина. Разве что до гроссмейстерской планки пока не дотянулись. Савва Ветохин из Москвы – уникум, в пять лет он выполнил второй взрослый разряд, а в 13 стал международным мастером. Савва трижды побеждал на первенствах мира среди сверстников. Эрдем Хубукшанов из Улан-Удэ – победитель первенства мира среди юношей до 12 лет по блицу. Молодая поросль готовится дать бой! Тем более в такой серьёзной компании, какая собирается на "Мемориале Кура", можно получить заветную прибавку к рейтингу.

Активно откликнулись на предложение сыграть в Барнауле гроссмейстеры Сибири: новосибирцы Дмитрий Бочаров и Дмитрий Юдин, томич Андрей Белозёров, Жамсаран Цыдыпов и Антон Шомоев из Бурятии.

Женский список возглавит Полина Шувалова, чемпионка России по рапиду, победительница двух чемпионатов мира среди девушек до 18 лет.

Кто ещё из гроссмейстеров готовится сыграть на "Мемориале Кура"? Вадим Звягинцев, Игорь Лысый, Сергей Волков, Дмитрий Кокарев, Никита Афанасьев, Алексей Гоганов, Владимир Захарцов, Илья Ильюшенок, Сергей Заблоцкий…

Ожидается участие шахматистов из Казахстана, что придаст турниру статус международного.

Программа мероприятий

Гроссмейстеры не только потягаются в мастерстве, но и поделятся опытом и знаниями. На 24 февраля запланировано сразу несколько сеансов одновременной игры.

В Барнауле они стартуют в одно время – в 15:00. Сеансы дадут:

– Сергей Заблоцкий и Вадим Звягинцев в помещении гимназии № 69 для всех, кто запишется (нужно отправить электронное письмо на адрес kos-dmitrij@yandex.ru с пометкой "сеанс");

– Павел Понкратов для студентов АлтГТУ в помещении вуза;

– Сергей Волков в ТЦ "Заря" для воспитанников Академии шахмат.

Игорь Лысый пообщается с любителями шахмат и даст сеанс одновременной игры в Тальменке. Начало в 14:00.

А в 17:00 в помещении краевого шахматного клуба (ул. Советская, 4) Сергей Рублёвский прочитает лекцию для всех желающих на тему "Игра без рокировки".

Следующие два дня – 25 и 26 февраля – отведены непосредственно под сам турнир. Его открытие состоится 25 февраля в 10:00 в Молодёжном театре Алтая. А в 11:00 стартует первый тур за столами краевого шахматного клуба.

Призовой фонд "Мемориала Рувима Кура" составит 500 тысяч рублей. Победитель общего зачёта получит пятую часть от этой суммы.

Кто такой Рувим Кур?

Рувим Менделевич Кур. Годы жизни: 1934 – 2000. Окончил Московский строительный институт. Заслуженный строитель Российской Федерации, первый на Алтае мастер спорта СССР по шахматам, шестикратный чемпион края. Многие годы возглавлял Алтайскую краевую федерацию шахмат.