В Барнаул приедет уникальный поезд Минобороны РФ "Сила в правде"

Вход на выставку для всех возрастов бесплатный

12 апреля 2024, 16:40, ИА Амител

Поезд "Сила в правде" в других городах России / Фото: Минобороны РФ

16 апреля на железнодорожный вокзал Барнаула прибудет поезд Минобороны РФ "Сила в правде", во время стоянки которого запланирована большая концертная программа, показательные выступления взвода почетного караула курсантов БЮИ МВД РФ, военно-полевая кухня и другие мероприятия.

"Акция открылась 23 февраля 2024 года на Киевском вокзале в Москве и завершится торжественной встречей на Белорусском вокзале в Москве в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне – 8 мая 2024 года", – рассказали в министерстве.

В составе поезда 20 тематических вагонов и железнодорожных платформ. Один посвящен оружию, второй – Юнармии, третий – военной службе по контракту. В состав также вошли вагоны "Альянс обетованный", "С отвагой в сердце", "Всегда на высоте", "Долг, честь, Отвага", "Армия России".

На нескольких платформах будут представлены новейшие образцы вооружения, современная форма военной одежды и экипировки, интерактивные экспозиции, макеты новейшего вооружения.

Отдельные зоны выставки посвящены темам мужества и подвигов военнослужащих в ходе выполнения задач СВО. Можно будет посмотреть военные трофеи, которые заполучили бойцы на СВО. Также поезд привез захваченную при боях в Авдеевке в 2023 году американскую БМП "Брэдли".

Во время остановки поезда будет работать дискуссионная площадка "Разговор о самом важном": можно будет пообщаться с Героями России, участниками СВО и общественными деятелями. Запланированы телемосты с военными из зоны спецоперации.

Дата прибытия эшелона на железнодорожную станцию Барнаула – 16 апреля 2024 года. Время проведения акции – с 10:00 до 15:40 (время местное). Вход на выставку для всех возрастов бесплатный.