В Барнаул приедет уникальный поезд Минобороны РФ "Сила в правде"
Вход на выставку для всех возрастов бесплатный
12 апреля 2024, 16:40, ИА Амител
16 апреля на железнодорожный вокзал Барнаула прибудет поезд Минобороны РФ "Сила в правде", во время стоянки которого запланирована большая концертная программа, показательные выступления взвода почетного караула курсантов БЮИ МВД РФ, военно-полевая кухня и другие мероприятия.
"Акция открылась 23 февраля 2024 года на Киевском вокзале в Москве и завершится торжественной встречей на Белорусском вокзале в Москве в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне – 8 мая 2024 года", – рассказали в министерстве.
В составе поезда 20 тематических вагонов и железнодорожных платформ. Один посвящен оружию, второй – Юнармии, третий – военной службе по контракту. В состав также вошли вагоны "Альянс обетованный", "С отвагой в сердце", "Всегда на высоте", "Долг, честь, Отвага", "Армия России".
На нескольких платформах будут представлены новейшие образцы вооружения, современная форма военной одежды и экипировки, интерактивные экспозиции, макеты новейшего вооружения.
Отдельные зоны выставки посвящены темам мужества и подвигов военнослужащих в ходе выполнения задач СВО. Можно будет посмотреть военные трофеи, которые заполучили бойцы на СВО. Также поезд привез захваченную при боях в Авдеевке в 2023 году американскую БМП "Брэдли".
Во время остановки поезда будет работать дискуссионная площадка "Разговор о самом важном": можно будет пообщаться с Героями России, участниками СВО и общественными деятелями. Запланированы телемосты с военными из зоны спецоперации.
Дата прибытия эшелона на железнодорожную станцию Барнаула – 16 апреля 2024 года. Время проведения акции – с 10:00 до 15:40 (время местное). Вход на выставку для всех возрастов бесплатный.
17:03:01 12-04-2024
Легко представить как либерастов корчит при виде этого поезда.
18:40:36 12-04-2024
Гость (17:03:01 12-04-2024) Легко представить как либерастов корчит при виде этого поезд... Чё куришь ?
21:19:32 12-04-2024
Гость (18:40:36 12-04-2024) Чё куришь ?... Из либерастов?Цыпанул тебя комментарий?Похладнокровнее надо быть,потолерантнее.
22:45:27 12-04-2024
Гость (21:19:32 12-04-2024) Из либерастов?Цыпанул тебя комментарий?Похладнокровнее надо ... Кого может цыпануть тупой комментарий? Лучше скажи, чё куришь, комментатор?
22:52:13 12-04-2024
Гость (17:03:01 12-04-2024) Легко представить как либерастов корчит при виде этого поезд... Принципами либерализма являются верховенство закона над волей правителей и равенство всех граждан перед законом вне зависимости от их богатства, социального положения.
04:50:33 13-04-2024
Гость (22:52:13 12-04-2024) Принципами либерализма являются верховенство закона над воле...
И где ты такое увидел?В наркотическом дурмане ещё и не то померещится.Верховенство закона над волей правителей...Закон,это вам не воля правителя.Пиши исчё.
07:09:07 13-04-2024
Гость (22:52:13 12-04-2024) Принципами либерализма являются верховенство закона над воле... Для курящего раба, это трудно осилить по причине одной извилины в голове.