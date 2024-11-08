В Барнауле пройдет выставка картин умершего при загадочных обстоятельствах художника
Арт-проект "На лоне праздной тишины" будет разделен на две части
08 ноября 2024, 22:30, ИА Амител
В Барнауле пройдет выставка картин умершего при загадочных обстоятельствах художника Алексея Чеканова, сообщили amic.ru организаторы.
Арт-проект "На лоне праздной тишины" начнет работать 12 ноября. Он развернется в галереях "Турина гора" и Universum. Основная идея проекта – показать как можно больше работ Чеканова во всем многообразии его таланта.
"Особенность двухчастной экспозиции в принципе отбора работ: в основном они собраны из частных коллекций близких, друзей и разнообразного круга общения художника. Инициатором проекта является сестра художника Алена Хайтман (Чеканова), а идейным вдохновителем – известный экспозитор Виталий Коньшин", – рассказали организаторы.
В "Туриной горе" выставка пройдет с 12 ноября по 8 декабря. В экспозицию войдут 420 популярных картинок-малышек, органично дополненных архивными фотографиями и художественными текстами Чеканова.
Галерея Universum покажет его работы с 26 ноября по 16 декабря. Здесь особое внимание уделят живописи и графике художника: представят около 50 живописных холстов и 300 графических работ.
Кто такой Алексей Чеканов
Алексей Чеканов – важнейшая фигура барнаульского андеграунда. В 1980-е был участником культового объединения "Тихая мансарда" и автором самиздатовского журнала "Графика", для которого придумал концепцию "Торжество Линии над Разумом".
В 1990-е Алексей в составе группы "Рыба" участвовал в арт-этнографических выставках объединения. А в нулевые годы ежегодно проводил персональные выставки в павильоне "Открытое небо" и музее "Город", каждый раз придумывая новую концепцию.
В 2010-е также занимался выставочной деятельностью в Барнауле, а в 2019-м представил свои работы в Санкт-Петербурге и Москве.
В апреле 2023 года Алексей Чеканов скончался в Барнауле при загадочных обстоятельствах. Несмотря на то, что врачи нашли у Алексея неоперабельную раковую опухоль, родные сомневаются, что именно это стало причиной смерти.
13:54:29 09-11-2024
Гений.
15:52:56 09-11-2024
ВКл. (13:54:29 09-11-2024) Гений.... Судя по рисункам таки да, концептуально. Хрущев прав был когда отрихтовал нечто подобное бульдозером.
21:22:31 09-11-2024
Гость (15:52:56 09-11-2024) Судя по рисункам таки да, концептуально. Хрущев прав был ког... бульдозерная выставка была при Брежневе. Учи историю. А разгон 30 МоСХа 1962.
15:29:47 09-11-2024
У меня ребенок годика в 4-е так же карандашом рисовал...
21:23:31 09-11-2024
Гость (15:29:47 09-11-2024) У меня ребенок годика в 4-е так же карандашом рисовал...... значит ваш ребенок гений. Но спорим что ваш ребёнок в 4 года так не может?
22:04:05 09-11-2024
ВКл. (21:23:31 09-11-2024) значит ваш ребенок гений. Но спорим что ваш ребёнок в 4 года... Само собой, ему уже 13.
04:19:20 10-11-2024
оспаде...сознание будды, вещества и синька - вот и вся загадочность. что вы так накручиваете?