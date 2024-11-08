Арт-проект "На лоне праздной тишины" будет разделен на две части

08 ноября 2024, 22:30, ИА Амител

Алексей Чеканов / Фото предоставлено организаторами

В Барнауле пройдет выставка картин умершего при загадочных обстоятельствах художника Алексея Чеканова, сообщили amic.ru организаторы.

Арт-проект "На лоне праздной тишины" начнет работать 12 ноября. Он развернется в галереях "Турина гора" и Universum. Основная идея проекта – показать как можно больше работ Чеканова во всем многообразии его таланта.

"Особенность двухчастной экспозиции в принципе отбора работ: в основном они собраны из частных коллекций близких, друзей и разнообразного круга общения художника. Инициатором проекта является сестра художника Алена Хайтман (Чеканова), а идейным вдохновителем – известный экспозитор Виталий Коньшин", – рассказали организаторы.

В "Туриной горе" выставка пройдет с 12 ноября по 8 декабря. В экспозицию войдут 420 популярных картинок-малышек, органично дополненных архивными фотографиями и художественными текстами Чеканова.

Галерея Universum покажет его работы с 26 ноября по 16 декабря. Здесь особое внимание уделят живописи и графике художника: представят около 50 живописных холстов и 300 графических работ.

Кто такой Алексей Чеканов

Алексей Чеканов – важнейшая фигура барнаульского андеграунда. В 1980-е был участником культового объединения "Тихая мансарда" и автором самиздатовского журнала "Графика", для которого придумал концепцию "Торжество Линии над Разумом".

В 1990-е Алексей в составе группы "Рыба" участвовал в арт-этнографических выставках объединения. А в нулевые годы ежегодно проводил персональные выставки в павильоне "Открытое небо" и музее "Город", каждый раз придумывая новую концепцию.

В 2010-е также занимался выставочной деятельностью в Барнауле, а в 2019-м представил свои работы в Санкт-Петербурге и Москве.

Алексей Чеканов / Фото предоставлены организаторами

В апреле 2023 года Алексей Чеканов скончался в Барнауле при загадочных обстоятельствах. Несмотря на то, что врачи нашли у Алексея неоперабельную раковую опухоль, родные сомневаются, что именно это стало причиной смерти.