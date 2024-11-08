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В Барнауле пройдет выставка картин умершего при загадочных обстоятельствах художника

Арт-проект "На лоне праздной тишины" будет разделен на две части

08 ноября 2024, 22:30, ИА Амител

Алексей Чеканов / Фото предоставлено организаторами
Алексей Чеканов / Фото предоставлено организаторами

В Барнауле пройдет выставка картин умершего при загадочных обстоятельствах художника Алексея Чеканова, сообщили amic.ru организаторы.

Арт-проект "На лоне праздной тишины" начнет работать 12 ноября. Он развернется в галереях "Турина гора" и Universum. Основная идея проекта – показать как можно больше работ Чеканова во всем многообразии его таланта.

"Особенность двухчастной экспозиции в принципе отбора работ: в основном они собраны из частных коллекций близких, друзей и разнообразного круга общения художника. Инициатором проекта является сестра художника Алена Хайтман (Чеканова), а идейным вдохновителем – известный экспозитор Виталий Коньшин", – рассказали организаторы.

В "Туриной горе" выставка пройдет с 12 ноября по 8 декабря. В экспозицию войдут 420 популярных картинок-малышек, органично дополненных архивными фотографиями и художественными текстами Чеканова.

Галерея Universum покажет его работы с 26 ноября по 16 декабря. Здесь особое внимание уделят живописи и графике художника: представят около 50 живописных холстов и 300 графических работ.

Кто такой Алексей Чеканов

Алексей Чеканов – важнейшая фигура барнаульского андеграунда. В 1980-е был участником культового объединения "Тихая мансарда" и автором самиздатовского журнала "Графика", для которого придумал концепцию "Торжество Линии над Разумом".

В 1990-е Алексей в составе группы "Рыба" участвовал в арт-этнографических выставках объединения. А в нулевые годы ежегодно проводил персональные выставки в павильоне "Открытое небо" и музее "Город", каждый раз придумывая новую концепцию.

В 2010-е также занимался выставочной деятельностью в Барнауле, а в 2019-м представил свои работы в Санкт-Петербурге и Москве.

Алексей Чеканов / Фото предоставлены организаторами

В апреле 2023 года Алексей Чеканов скончался в Барнауле при загадочных обстоятельствах. Несмотря на то, что врачи нашли у Алексея неоперабельную раковую опухоль, родные сомневаются, что именно это стало причиной смерти. 

Барнаул культура

Комментарии 7

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ВКл.

13:54:29 09-11-2024

Гений.

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Гость

15:52:56 09-11-2024

ВКл. (13:54:29 09-11-2024) Гений.... Судя по рисункам таки да, концептуально. Хрущев прав был когда отрихтовал нечто подобное бульдозером.

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ВКл.

21:22:31 09-11-2024

Гость (15:52:56 09-11-2024) Судя по рисункам таки да, концептуально. Хрущев прав был ког... бульдозерная выставка была при Брежневе. Учи историю. А разгон 30 МоСХа 1962.

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Гость

15:29:47 09-11-2024

У меня ребенок годика в 4-е так же карандашом рисовал...

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ВКл.

21:23:31 09-11-2024

Гость (15:29:47 09-11-2024) У меня ребенок годика в 4-е так же карандашом рисовал...... значит ваш ребенок гений. Но спорим что ваш ребёнок в 4 года так не может?

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Гость

22:04:05 09-11-2024

ВКл. (21:23:31 09-11-2024) значит ваш ребенок гений. Но спорим что ваш ребёнок в 4 года... Само собой, ему уже 13.

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Гость

04:19:20 10-11-2024

оспаде...сознание будды, вещества и синька - вот и вся загадочность. что вы так накручиваете?

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