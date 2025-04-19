В Барнауле 16-летний рецидивист ударил незнакомую женщину ножом в спину ради ее кошелька

Парня будут судить

19 апреля 2025, 17:59, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Барнауле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в разбойном нападении на женщину.

Как сообщили в СК Алтайского края, вечером 30 января парень взял дома нож и вышел с ним на улицу, чтобы кого-нибудь ограбить. Он зашел в магазин и наблюдал, как люди рассчитываются за покупки.

"Увидев, что одна из женщин рассчиталась наличными, он последовал за ней и во дворе дома напал, ударив по голове и сбив с ног. Угрожая и продолжая избивать, подросток требовал отдать ему деньги, а затем ударил потерпевшую ножом в спину. Завладев кошельком, он собирался покинуть место происшествия, однако его задержал супруг женщины", – рассказали в ведомстве.

Мотивом юноши был долг перед знакомым. Ранее подросток состоял на учете и привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Следствие направило представление в органы системы профилактики для устранения причин и условий, способствовавших преступлению, а уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.