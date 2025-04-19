В Барнауле 16-летний рецидивист ударил незнакомую женщину ножом в спину ради ее кошелька
Парня будут судить
19 апреля 2025, 17:59, ИА Амител
В Барнауле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в разбойном нападении на женщину.
Как сообщили в СК Алтайского края, вечером 30 января парень взял дома нож и вышел с ним на улицу, чтобы кого-нибудь ограбить. Он зашел в магазин и наблюдал, как люди рассчитываются за покупки.
"Увидев, что одна из женщин рассчиталась наличными, он последовал за ней и во дворе дома напал, ударив по голове и сбив с ног. Угрожая и продолжая избивать, подросток требовал отдать ему деньги, а затем ударил потерпевшую ножом в спину. Завладев кошельком, он собирался покинуть место происшествия, однако его задержал супруг женщины", – рассказали в ведомстве.
Мотивом юноши был долг перед знакомым. Ранее подросток состоял на учете и привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Следствие направило представление в органы системы профилактики для устранения причин и условий, способствовавших преступлению, а уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.
18:47:31 19-04-2025
подобный биомусор не перевоспитать и каждая ходка только усугубит ситуацию.
20:05:48 19-04-2025
В СССР, такого не было, до чего деградировала страна. Помню пятидесятые, шестидесятые годы, почти в каждом доме на стене висело ружье, а сейчас увидят с мелкашкой или воздушкой, то все РОВД, ГОВД в мокрых галифе с запахом мочи.
10:53:25 20-04-2025
Гость (20:05:48 19-04-2025) В СССР, такого не было, до чего деградировала страна. Помню ... Сейчас с мелкашкой поймают сядешь и не понятно еще какие статьи накидывать будут есть варианты.
А купить мелкашку помимо разрешения, сейфа и т.д. надо 5 лет стажа с гладкостволом.
22:43:10 20-04-2025
Гость (20:05:48 19-04-2025) В СССР, такого не было, до чего деградировала страна. Помню ... в СССР были и маньяки и грабежи подобные и похищения детей ради выкупа и авиакатастрофы и пр. Даже мужик на самолете от ревности в дом врезался в окна бывшй, дада! Вы просто не жили в ту эпоху, ничего не знаете и зачем-то пишете тут клевету
20:25:05 19-04-2025
Насмотрелись кинь интеллектуальных "слова пацана" и убивать пошли!!! Ещё и показывали в прайм тайм . Это все что надо знать о демократии и капитализме!
20:41:54 19-04-2025
Гость (20:25:05 19-04-2025) Насмотрелись кинь интеллектуальных "слова пацана" и убивать ... Ага. Какая то двойная политика. Всякое безобидное запрещать а то что пропагандирует насилие и бандитизм разрешать. Чудеса
10:49:08 20-04-2025
Гость (20:41:54 19-04-2025) Ага. Какая то двойная политика. Всякое безобидное запрещать ... Люто плюсую. Воздушки лет с 10 были, складешки в кармане в ножички играли никто ни кого не зарезал и не подстрелил.
11:33:30 20-04-2025
Сдать на мясокостный комбинат. Хоть куры да свиньи муки костной поедят.