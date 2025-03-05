В Барнауле 19-летняя девушка "выиграла" 150 тысяч рублей и отдала свои деньги мошеннику

Возбуждено уголовное дело

05 марта 2025, 11:15, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

19-летняя жительница Барнаула "выиграла" в конкурсе и лишилась 6 тыс. рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Полицейские выяснили, что девушка в мессенджере состоит в группе, где она поучаствовала в конкурсе с возможностью выиграть 150 тысяч рублей.

В итоге ей написал незнакомец и сообщил о победе.

По его указанию горожанка сделала несколько денежных переводов, после чего злоумышленник удалил переписку и перестал выходить на связь.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору".