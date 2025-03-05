В Барнауле 19-летняя девушка "выиграла" 150 тысяч рублей и отдала свои деньги мошеннику
Возбуждено уголовное дело
05 марта 2025, 11:15, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
19-летняя жительница Барнаула "выиграла" в конкурсе и лишилась 6 тыс. рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Полицейские выяснили, что девушка в мессенджере состоит в группе, где она поучаствовала в конкурсе с возможностью выиграть 150 тысяч рублей.
В итоге ей написал незнакомец и сообщил о победе.
По его указанию горожанка сделала несколько денежных переводов, после чего злоумышленник удалил переписку и перестал выходить на связь.
Полицейские устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
11:26:09 05-03-2025
Как пришли, так и ушли
11:31:42 05-03-2025
Гость (11:26:09 05-03-2025) Как пришли, так и ушли...
Ничего никуда не приходило))) Свои подарила. Неистребима любовь к халяве!
11:50:08 05-03-2025
Гость (11:26:09 05-03-2025) Как пришли, так и ушли... Так они не приходили! Кто-то объявил о липовом конкурсе, затем облапошил участников.
21:19:30 05-03-2025
Гость (11:26:09 05-03-2025) Как пришли, так и ушли... ну вот, ты тоже как эта девочка, читать не умеешь, вот и тебя обманут. поделом вам всем, безумцам невежественным.
11:35:57 05-03-2025
текст не согласуется с заголовком.
в тесте - " лишилась 6 тыс. рублей". не 150тыщ, как в заголовке.
16:36:57 05-03-2025
Musik (11:35:57 05-03-2025) текст не согласуется с заголовком.в тесте - " лишилась 6...
Мусик, еще одно доказательство, что у тебя мозг отсутствует. Схему описали внизу. А ты как был глуп как пробка, так таким и остаешься. Не позорил бы хоть город своей писаниной.
16:44:47 05-03-2025
Гость (16:36:57 05-03-2025) Мусик, Не позорил бы хоть город своей писаниной. Так он из Белокаменной и Первопрестольной пишет. А там не город. Там Содом с Гоморрой.
16:49:13 05-03-2025
Гость (16:44:47 05-03-2025) Так он из Белокаменной и Первопрестольной пишет. А там не го... Да ну! Из Косихи пишет. Там все такие мусики-пусики.
18:16:28 05-03-2025
Гость (16:44:47 05-03-2025) Так он из Белокаменной и Первопрестольной пишет. А там не го...
Там не знают, где эдакая "столица мира" находится. Аул - в Монголии?
10:37:54 06-03-2025
Гость (16:44:47 05-03-2025) Так он из Белокаменной и Первопрестольной пишет. А там не го... посмотрел вокруг - реально, Содом и Гоморра...
где мы живем...
23:32:01 05-03-2025
Musik (11:35:57 05-03-2025) текст не согласуется с заголовком.в тесте - " лишилась 6... Врешь! Заголовок: "В Барнауле 19-летняя девушка "выиграла" 150 тысяч рублей и отдала свои деньги мошеннику." Все чин чинарем - выиграла в кавычках, отдала свои деньги сумма не указана. В статье сказано - отдала свои 6 000 р.
11:38:59 05-03-2025
Так они и не приходили... :)
11:40:00 05-03-2025
Без лоха и жисть плоха
11:50:16 05-03-2025
всё время удивляет!
если я выиграл, то зачем куда-то какие-то деньги должен переводить я!?
мне переводите!!! я же выиграл!... или не я...?
15:32:27 05-03-2025
Гость (11:50:16 05-03-2025) всё время удивляет!если я выиграл, то зачем куда-то каки... вам сколько лет? неужели ни разу не читали про этот способ? впрочем..., скорее всего как и эта девушка - "чукча не читатель") Высылают якобы форму для ввода реквизитов банковской карты, на которую вышлют выигрыш. После ее заполнения деньги с карты злоумышленником переводятся ему. Просто у нее на карте было как раз эта сумма, 6т рублей
15:12:50 05-03-2025
жаль, что в этих группах мозги не раздают. некоторым бы не помешали.