В Барнауле 20-летний парень украл из кассы фитнес-клуба 38 тысяч рублей
Ранее молодой человек работал администратором в спортивном зале
04 марта 2024, 07:54, ИА Амител
Тренажерный зал / Фото: unsplash.com
В Барнауле полицейские задержали безработного парня, подозреваемого в краже 38 тысяч рублей из кассы фитнес-клуба.
Как сообщили в МВД Алтайского края, ранее молодой человек 2004 года рождения работал в заведении администратором. В один момент он захотел обокрасть предыдущее место работы и, воспользовавшись отсутствием персонала, украл деньги, а затем потратил всю сумму на собственные нужды.
На парня завели уголовное дело по статье "Кража", а также избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как отмечают в полиции, ущерб горожанин собирается возместить.
08:20:10 04-03-2024
Почему он не в армии?
10:31:17 04-03-2024
Гость (08:20:10 04-03-2024) Почему он не в армии? ... Срочно его на передовую!