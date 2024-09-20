В Барнауле 21 сентября пройдет фестиваль "Сила духа Алтая" памяти Евгения Новикова

В программе фестиваля запланированы показательные выступления более 15 спортивных федераций, зрелищные бои по кикбоксингу и многое другое

20 сентября 2024, 20:07, ИА Амител

Евгений Новиков / Фото: opaltai.ru

Ежегодный спортивно-патриотический фестиваль "Сила духа Алтая", посвященный памяти Евгения Новикова, пройдет в субботу, 21 сентября, в парк-отеле "Чайка". Мероприятие организовала общественная палата Алтайского края и Федерация кикбоксинга при поддержке правительства и Минспорта, а также Ассоциации ветеранов СВО в Алтайском крае.

В программе фестиваля запланированы показательные выступления более 15 спортивных федераций, зрелищные бои по кикбоксингу, боксу и ММА, выступления творческих коллективов, бесплатные консультации тренеров по спортивным секциям и интерактивные образовательные площадки. Будет работать полевая кухня, выставка ретроавтомобилей и специальной техники МЧС, лазертаг, виар-очки, а также мастер-классы по оказанию первой помощи, плетению маскировочных сетей и прочее.

Начало работы площадок запланировано на 11:00. Торжественное открытие в 12:30. Адрес: парк-отель "Чайка", ул. Пионерская Долина, 4. Вход свободный для всех желающих.

Напомним, что Новиков был зампредом общественной палаты Алтайского края. В июле 2022 года он отправился в ДНР с гуманитарной миссией и погиб после обстрела 10 июля под Шахтерском. Его посмертно наградили орденом Мужества.