В Барнауле 23 декабря пройдут предновогодние продовольственные ярмарки

Закупиться едой можно будет по пяти адресам

18 декабря 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в субботу, 23 декабря, пройдут предновогодние продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по пяти адресам:

пр. Ленина, 71;

ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

пл. Народная;

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

пр. Красноармейский, 36.

Здесь горожане смогут купить овощи, фрукты, мясо, рыбные деликатесы, масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое.