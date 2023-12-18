В Барнауле 23 декабря пройдут предновогодние продовольственные ярмарки
Закупиться едой можно будет по пяти адресам
18 декабря 2023, 14:32, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле в субботу, 23 декабря, пройдут предновогодние продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по пяти адресам:
- пр. Ленина, 71;
- ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- пл. Народная;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- пр. Красноармейский, 36.
Здесь горожане смогут купить овощи, фрукты, мясо, рыбные деликатесы, масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое.
15:49:56 19-12-2023
счастливы, как никогда!!!начали готовиться к новогодним выходным еще в ноябре, неуемная радость и восторг переполняют сердца, мысли только о Новом Годе и сказочных сюрпризах!!!