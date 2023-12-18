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В Барнауле 23 декабря пройдут предновогодние продовольственные ярмарки

Закупиться едой можно будет по пяти адресам

18 декабря 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле в субботу, 23 декабря, пройдут предновогодние продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по пяти адресам:

  • пр. Ленина, 71;
  • ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
  • пл. Народная;
  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • пр. Красноармейский, 36.

Здесь горожане смогут купить овощи, фрукты, мясо, рыбные деликатесы, масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое.

Барнаул Продукты

Комментарии 1

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Гость

15:49:56 19-12-2023

счастливы, как никогда!!!начали готовиться к новогодним выходным еще в ноябре, неуемная радость и восторг переполняют сердца, мысли только о Новом Годе и сказочных сюрпризах!!!

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