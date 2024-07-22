В Барнауле 23 июля перекроют часть дорог из-за Шукшинских дней

Днем изменится движение части маршрутов общественного транспорта

22 июля 2024, 19:35, ИА Амител

Перекрытие дороги / Фото: unsplash.com

Несколько участков дорог перекроют в Барнауле в связи с проведением Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Об этом напомнили в пресс-центре мэрии краевой столицы.

Как сообщали ранее в городской администрации, 23 июля с 11:00 до 15:00 закроют движение автомобилей по улицам Юрина (от Попова до Кавалерийской) и улице Шукшина (от Георгия Исакова до Юрина).

На это время изменят движение ряда маршрутов общественного транспорта:

автобусы № 6, 18, 38, 54, 57, 58, 60, 80, 119, 119ш, 151 при движении в сторону Солнечной Поляны будут ехать через Георгия Исакова, как и в обратном направлении;

автобус маршрута № 41 будет ехать по Попова – Гущина – Кавалерийской – Юрина – Солнечной Поляне; в обратном направлении: по Солнечной Поляне – Юрина – Кавалерийской – Гущина – Попова;

троллейбус № 6 будет ехать по следующей схеме: площадь Победы – Строителей – Ленина – Матросова – Юрина – Малахова – Космонавтов – Малахова – Юрина – Матросова – Ленина – Строителей – площадь Победы.

Участников дорожного движения призвали быть внимательными при проезде указанных участков и выбирать маршруты объезда. Им принесли извинения за доставленные неудобства.