В Барнауле 25 марта пройдёт акция по раздельному сбору мусора

Будет несколько точек сбора – стационарная и мобильные

25 марта 2023, 06:31, ИА Амител

































Сбор мусора / amic.ru

В Барнауле в субботу, 25 марта, пройдёт акция по раздельному сбору мусора, сообщают в паблике "Мусора.Больше.Нет, Барнаул".

Будет несколько точек сбора мусора – стационарная и мобильные. Стационарная будет работать с 12:00 до 15:00 в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в).

Мобильные точки

Маршрут № 1

10:00 – 10:40 пос. Южный, ул. Чайковского, 19

10:55 – 11:20 Гора, Змеиногорский тракт, 104п/1

11:35 – 12:20 ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а

12:35 – 13:00 пр. Красноармейский, 131 ("Семейный Бигс")

Маршрут № 2

10:00 – 10:30 пр. Комсомольский, 44

10:40 – 11:10 ул. Чкалова, 57

11:20 – 11:50 пр. Ленина, 71(ТЦ "Россия")

12:00 – 12:30 пр. Калинина 1а, 2к ("Зелёный Сквер")

Маршрут № 3

10:00 – 10:40 ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10

10:50 – 11:20 ЖК "Балтийская Крепость", между ул. Балтийской, 105 и ул. Балтийской, 103.

11:30 – 12:10 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53

12:20 – 12:50 "Квартал 2000" (между ул. Взлётной, 13 и ул. Взлётной, 7)

13:05 – 13:35 ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219Б

Маршрут № 4

10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8

10:50 – 11:30 М-н "Дружный", ул. 280-летия Барнаула, 8, к. 2

11:40 – 12:10 пл. Народная (парковка перед ТРЦ "БУМ")

12:20 – 12:45 ул. Малахова, 62 ("Новэкс")

13:00 – 13:25 ул. Телефонная, 54