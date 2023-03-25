В Барнауле 25 марта пройдёт акция по раздельному сбору мусора
Будет несколько точек сбора – стационарная и мобильные
25 марта 2023, 06:31, ИА Амител
Сбор мусора / amic.ru
В Барнауле в субботу, 25 марта, пройдёт акция по раздельному сбору мусора, сообщают в паблике "Мусора.Больше.Нет, Барнаул".
Будет несколько точек сбора мусора – стационарная и мобильные. Стационарная будет работать с 12:00 до 15:00 в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в).
Мобильные точки
Маршрут № 1
- 10:00 – 10:40 пос. Южный, ул. Чайковского, 19
- 10:55 – 11:20 Гора, Змеиногорский тракт, 104п/1
- 11:35 – 12:20 ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а
- 12:35 – 13:00 пр. Красноармейский, 131 ("Семейный Бигс")
Маршрут № 2
- 10:00 – 10:30 пр. Комсомольский, 44
- 10:40 – 11:10 ул. Чкалова, 57
- 11:20 – 11:50 пр. Ленина, 71(ТЦ "Россия")
- 12:00 – 12:30 пр. Калинина 1а, 2к ("Зелёный Сквер")
Маршрут № 3
- 10:00 – 10:40 ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10
- 10:50 – 11:20 ЖК "Балтийская Крепость", между ул. Балтийской, 105 и ул. Балтийской, 103.
- 11:30 – 12:10 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53
- 12:20 – 12:50 "Квартал 2000" (между ул. Взлётной, 13 и ул. Взлётной, 7)
- 13:05 – 13:35 ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219Б
Маршрут № 4
- 10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8
- 10:50 – 11:30 М-н "Дружный", ул. 280-летия Барнаула, 8, к. 2
- 11:40 – 12:10 пл. Народная (парковка перед ТРЦ "БУМ")
- 12:20 – 12:45 ул. Малахова, 62 ("Новэкс")
- 13:00 – 13:25 ул. Телефонная, 54
"Не принимаем просроченные лекарства и блистеры, пульперкартон и целлюлозные ячейки от яиц, весь полистирол (6, ps, пенопласт и пеноплекс). Переработчики и заготовители, забирающие у нас данные фракции, в этот раз не могут приехать на акцию", – предупредили в общественной организации.
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