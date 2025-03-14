В Барнауле 30 частных домов остались без холодной воды из-за повреждения на водопроводе

Специалисты уже устраняют неполадки

14 марта 2025, 09:21, ИА Амител

Фото: PAN XIAOZHEN / unsplash.com

Часть жителей Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения на водопроводе диаметром 110 мм, сообщили в городском "Росводоканале".

Специалисты ведут ремонт по улице Никитина, 167а. На время работ холодного водоснабжения нет по адресам:

ул. Никитина, 151–169, 188б–194 (30 частных домов);

ул. Никитина, 163 (административное здание).

Ориентировочно, повреждение устранят в 20:30.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.