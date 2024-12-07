В Барнауле 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке
Одного жильца спасли сотрудники МЧС
07 декабря 2024, 12:59, ИА Амител
В Барнауле 40 взрослых и 10 детей самостоятельно эвакуировались из-за пожара в многоэтажке, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился в ночь на 7 декабря в одном из домов на Павловском тракте. Точный адрес в ведомстве не назвали, но в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" уточнили, что речь идет о доме № 307 к5 в ЖК "Норд".
"Горела квартира на 15-м этаже. Звеньями газодымозащитной службы спасен один человек, самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них 10 детей", – рассказали в ведомстве.
Огонь потушили на площади 30 квадратных метров. Он повредил потолок, стены, мебель и вещи в квартире.
На месте работали 27 человек личного состава и шесть единиц техники. Пострадавших нет.
Спасатели отмечают, что причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки в коридоре у входной двери.
19:32:54 07-12-2024
Спасибо тем, кто помогает людям!
00:03:42 08-12-2024
Китайская гирлянда на шторе, чтобы красиво было из окна?
08:44:05 08-12-2024
Гость (00:03:42 08-12-2024) Китайская гирлянда на шторе, чтобы красиво было из окна? ... Читай, болезный:
Спасатели отмечают, что причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки в коридоре у входной двери.
18:40:21 08-12-2024
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