В Барнауле 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке

Одного жильца спасли сотрудники МЧС

07 декабря 2024, 12:59, ИА Амител

Пожар в доме на Павловском тракте / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле 40 взрослых и 10 детей самостоятельно эвакуировались из-за пожара в многоэтажке, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в ночь на 7 декабря в одном из домов на Павловском тракте. Точный адрес в ведомстве не назвали, но в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" уточнили, что речь идет о доме № 307 к5 в ЖК "Норд".

"Горела квартира на 15-м этаже. Звеньями газодымозащитной службы спасен один человек, самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них 10 детей", – рассказали в ведомстве.

Огонь потушили на площади 30 квадратных метров. Он повредил потолок, стены, мебель и вещи в квартире.

На месте работали 27 человек личного состава и шесть единиц техники. Пострадавших нет.

Спасатели отмечают, что причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки в коридоре у входной двери.