В Барнауле 69 частных домов почти на сутки останутся без холодной воды
Ограничения будут действовать с 09:00 2 апреля до 02:00 3 апреля
02 апреля 2025, 08:30, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
2 апреля в Барнауле проведут врезку построенного водовода диаметром 710 мм в существующий водовод диаметром 600 мм. Плановые работы пройдут на пересечении улиц Телефонной и Георгия Исакова, вследствие чего 69 частных домов и семь административных зданий останутся без холодной воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Росводоканал Барнаул".
Подачу холодной воды временно прекратят 2 апреля в 09:00, а возобновят почти через сутки: в 02:00 3 апреля.
На время ремонтных работ ограничения затронут следующие частные дома:
- ул. Телефонная, 86;
- ул. Цукановой, 13–17, 12–22;
- пр-д Новороссийский, 11–47, 2–56;
- пр-д Радлова, 16;
- ул. Автотранспортная, 31а, 33, 35;
- Павловский тракт, 20, 30, 28/1, 28/3, 28/5, 28/7, 28/9;
- пр-д Рыбозаводской, 27–31, 78–94.
Холодной воды также не будет в административных зданиях по адресам:
- ул. Советской Армии, 87;
- пр-д Новороссийский, 11, 11а, 11б;
- ул. Новороссийская, 75;
- ул. Автотранспортная, 57;
- Павловский тракт, 28.
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