В Барнауле 69 частных домов почти на сутки останутся без холодной воды

Ограничения будут действовать с 09:00 2 апреля до 02:00 3 апреля

02 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

2 апреля в Барнауле проведут врезку построенного водовода диаметром 710 мм в существующий водовод диаметром 600 мм. Плановые работы пройдут на пересечении улиц Телефонной и Георгия Исакова, вследствие чего 69 частных домов и семь административных зданий останутся без холодной воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Росводоканал Барнаул".

Подачу холодной воды временно прекратят 2 апреля в 09:00, а возобновят почти через сутки: в 02:00 3 апреля.

На время ремонтных работ ограничения затронут следующие частные дома:

ул. Телефонная, 86;

ул. Цукановой, 13–17, 12–22;

пр-д Новороссийский, 11–47, 2–56;

пр-д Радлова, 16;

ул. Автотранспортная, 31а, 33, 35;

Павловский тракт, 20, 30, 28/1, 28/3, 28/5, 28/7, 28/9;

пр-д Рыбозаводской, 27–31, 78–94.

Холодной воды также не будет в административных зданиях по адресам: