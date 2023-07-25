В Барнауле аварийные бригады устраняют повреждения, влияющие на запуск горячей воды

В СГК отметили, что большинство неисправностей проявилось за день до окончания гидравлических испытаний, а некоторые из них — при запуске системы

25 июля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аварийно-ремонтные бригады в Барнауле в круглосуточном режиме работают над устранением повреждений, которые влияют на запуск горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК.

Там отметили, что большинство неисправностей проявилось за день до окончания гидравлических испытаний, а некоторые из них – при запуске системы.

"Аварийно-ремонтные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления подачи горячей воды", – подчеркнули в СГК.

Там отметили, что видят все комментарии жителей города и отрабатывают их по мере поступления информации. И пообещали в ближайшие полчаса ответить жителям по тем адресам, которые были указаны ранее.