В Барнауле аварийные бригады устраняют повреждения, влияющие на запуск горячей воды
В СГК отметили, что большинство неисправностей проявилось за день до окончания гидравлических испытаний, а некоторые из них — при запуске системы
25 июля 2023, 20:59, ИА Амител
Аварийно-ремонтные бригады в Барнауле в круглосуточном режиме работают над устранением повреждений, которые влияют на запуск горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК.
Там отметили, что большинство неисправностей проявилось за день до окончания гидравлических испытаний, а некоторые из них – при запуске системы.
"Аварийно-ремонтные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления подачи горячей воды", – подчеркнули в СГК.
Там отметили, что видят все комментарии жителей города и отрабатывают их по мере поступления информации. И пообещали в ближайшие полчаса ответить жителям по тем адресам, которые были указаны ранее.
21:14:43 25-07-2023
ничего конкретного... как же все это задолбало то уже
22:24:25 25-07-2023
Ни надо ни чего устранять, задрали они со своей водой на всех сайтах
10:03:01 26-07-2023
Гость (22:24:25 25-07-2023) Ни надо ни чего устранять, задрали они со своей водой на вс... Зачем прёшся читать статьи про отсутствие горячей воды? Сиди тихо!
07:54:52 26-07-2023
ул. Северо-Западную в районе пересечения с ул. Смирнова, 80 гвардейской, ну кто видел- знает- раскапывают каждый год примерно в одном и том же месте, КАЖДЫЙ год, там что, новых труб только на год хватает? Или делают так, чтобы гарантированно раскапать через год, а нам тут рапортуют. ЗАЧЕМ? Денег много на ремонт?
09:25:37 26-07-2023
Гость (07:54:52 26-07-2023) ул. Северо-Западную в районе пересечения с ул. Смирнова, 80 ... может клад ищут?
14:50:57 26-07-2023
Гость (07:54:52 26-07-2023) ул. Северо-Западную в районе пересечения с ул. Смирнова, 80 ... На Водопроводной, рядом с заводом ВРЗ, такая же петрушка((((
07:58:52 26-07-2023
20го раскопали яму на ул.Горно-Алтайской, ничего не делают, так и стоит. Горячей воды нет.
08:09:02 26-07-2023
Искусственный интеллект, марс, цифровой рубль . Но воду стабильно отключают на 2 недели . Горно Алтайская поддерживаю !!! Что вы делали в период с 12- 19 июля , раскопали прямо перед подачей ! 10 человек стоит курит 1 работает .
08:53:57 26-07-2023
Горно-Алтайскую сравнительно недавно капиталили, все трубы новые. Теперь снова раскопали, разломали весь асфальт, который по программе благоустройства уложили 2 года назад.
09:38:30 26-07-2023
Вам религия не позволяет водогрей купить? Ну 5 рублей потратить и больше не переживать - ну в чем проблема? Нет, будут сопли на кулак наматывать, жаловаться, писать в СМИ, но комфорт себе не обеспечат…
09:43:51 26-07-2023
Гость (09:38:30 26-07-2023) Вам религия не позволяет водогрей купить? Ну 5 рублей потрат... Мы за этот комфорт и так управляшкам платим. С какого перепою еще и отдельно водогрей покупать???
09:59:41 26-07-2023
Гость (09:38:30 26-07-2023) Вам религия не позволяет водогрей купить? Ну 5 рублей потрат... водогрей хорош в домах с электроплитами, а в хрущевках только повышенная опасность пожара от электроприбора большой мощности.
10:06:34 26-07-2023
хотите пожаров? (09:59:41 26-07-2023) водогрей хорош в домах с электроплитами, а в хрущевках тольк... В хрущевках жить - себя не уважать
11:54:11 26-07-2023
Гость (10:06:34 26-07-2023) В хрущевках жить - себя не уважать... Деревенский? В город недавно приехал?
14:56:40 26-07-2023
Каждый год одно и то же, я и не помню, чтоб жителям врз дали воду в обещанный срок, а уж чтоб досрочно...тут и говорить нечего.