Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования

26 октября 2026, 11:18, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае судебные приставы передали на нужды СВО конфискованный у 32-летнего пьяного водителя автомобиль Lexus, сообщает региональный ФССП.

Суд признал мужчину виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, а также запретил управлять транспортными средствами в течение двух лет.

"Что касается автомобиля, то его конфисковали как орудие преступления и обратили в доход государства", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. За повторное совершение аналогичного правонарушения возбудили уголовное дело.

Ранее в Михайловском районе у водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, конфисковали автомобиль Lexus RX 330.