В Барнауле автомобиль Lexus RX 330 признали "орудием" и отправили на СВО
Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования
26 октября 2026, 11:18, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы передали на нужды СВО конфискованный у 32-летнего пьяного водителя автомобиль Lexus, сообщает региональный ФССП.
Суд признал мужчину виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, а также запретил управлять транспортными средствами в течение двух лет.
"Что касается автомобиля, то его конфисковали как орудие преступления и обратили в доход государства", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. За повторное совершение аналогичного правонарушения возбудили уголовное дело.
Ранее в Михайловском районе у водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, конфисковали автомобиль Lexus RX 330.
11:20:12 26-10-2026
Спасибо за хорошую новость!!!
11:40:35 26-10-2026
Какая хорошая новость
12:14:30 26-10-2026
С первого раза вылова пьяным нужно забирать авто! И даю подсказку, проверяйте после праздников и ДР любителей бухать!
14:15:55 26-10-2026
Кому то именно лексусы приглянулись,
19:31:53 26-10-2026
Наказание должно быть. Но зачем на СВО Lexus??? По каким армейским каталогам этот автомобиль стал военным? Или чью-то мягкую жо.. катать потребовалось? Уж тогда продайте его и деньги отправьте на лечение детям.