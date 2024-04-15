В Барнауле автомобиль выбил самокат из-под ног молодого человека
Инцидент произошел на пешеходном переходе
15 апреля 2024, 19:15, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле молодой человек на электросамокате едва не попал под машину, когда переезжал дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось на проспекте Ленина в районе Старого базара. Молодой человек ехал на самокате, как вдруг на скорости в сантиметрах от него пронесся автомобиль. Машина задела самокат и вырвала устройство из-под парня.
Сам молодой человек остался стоять на ногах и по инерции продолжил двигаться. Позже он забрал самокат.
19:25:44 15-04-2024
По пешеходному переходу нужно идти пешком, если что.
19:36:51 15-04-2024
Ну и что? Косяк самокатчика, верно - подошёл к зебре, спешился и пошёл пешком с ним. Надеюсь, машина не повредилась.
19:39:51 15-04-2024
Самокатчики еще только появились на дорогах, но уже успели всех задолбать. Носятся по тротуарам с резкими виражами под носом офигевающих пешеходов и смело кидаются под машины на переходах, не слезая с самокатов и не снижая скорости...
20:03:10 15-04-2024
Гость (19:39:51 15-04-2024) Самокатчики еще только появились на дорогах, но уже успели в...
Задолбали только местных нытиков, которые недавно из сел переехали в город. А их все задолбало. Дуйте обратно!
17:19:51 16-04-2024
Гость (20:03:10 15-04-2024) Задолбали только местных нытиков, которые недавно из сел... ехАй в свою московию, городской ты житель наш
19:48:05 15-04-2024
Не пронесся, а проехал по пешеходному переходу, на котором не было пешеходов
20:16:47 15-04-2024
Гость (19:48:05 15-04-2024) Не пронесся, а проехал по пешеходному переходу, на котором н... Были. Я видео видел на вк.
20:09:26 15-04-2024
Вот так новость! Всем новостям - супер новость. А самокатчик при этом чихнул?
20:20:10 15-04-2024
Если самокатчик накатал на штраф и стирку штанов, то водила, пронёсшийся через переход, должен лишиться прав
09:38:24 16-04-2024
Там это обычное дело, так как весьма широкая дорога и хороший обзор. Виноват самокатчег.
12:23:30 16-04-2024
вот именно. на этом перекрестке водителям пофиг, что люди на пешеходе. Несутся, сломя голову. Даже на стоп-кадре видно, что кроме самокатчика там женщина дорогу переходит. А этот даже не притормозил.. Все спешат... ну, до того как на себе подобного наткнется.. спешить больше некуда будет