В Барнауле автомобиль выбил самокат из-под ног молодого человека

Инцидент произошел на пешеходном переходе

15 апреля 2024, 19:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле молодой человек на электросамокате едва не попал под машину, когда переезжал дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось на проспекте Ленина в районе Старого базара. Молодой человек ехал на самокате, как вдруг на скорости в сантиметрах от него пронесся автомобиль. Машина задела самокат и вырвала устройство из-под парня.

Сам молодой человек остался стоять на ногах и по инерции продолжил двигаться. Позже он забрал самокат.