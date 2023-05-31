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В Барнауле бабушки побили подрабатывающих школьниц

На кадрах пожилая женщина называет школьницу "дурой" и "малолеткой"

31 мая 2023, 11:28, ИА Амител

Во дворе одного из домов по улице Георгия Исакова две бабушки побили школьниц, которые разносили листовки, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Причиной избиения стало то, что девочки не знали, как называется компания", – отметили в паблике.

На кадрах пожилая женщина называет школьницу "дурой" и "малолеткой". Та отвечает, что бабушка "первой начала бить". В это время вторая женщина держит и тянет за волосы другую девушку. Они также ведут диалог, суть которого непонятна.

Барнаул Нападения на людей

Комментарии 26

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Гость

11:32:31 31-05-2023

старческий маразм страшная сила

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Гость

11:33:05 31-05-2023

уважайте говорят старших...

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горожанка

11:42:12 31-05-2023

Родителям девочек написать заявление на этих двух полоумных теток. Девчонки пытались подзаработать. Взрослые женщины - бессовестные хамки.

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Житель города

11:43:19 31-05-2023

На фоне проведения СВО и массового зомбирования населения из зомбоящика у пенсионеров окончательно крыша поехала. Всё идёт по плану... Население медленно сходит с ума, власти хлопают в ладоши!

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Горожанка

11:45:10 31-05-2023

Раньше меня тоже раздражало, когда мне рекламки предлагали. Но потом подумала: ведь подростки зарабатывают себе деньги. Не пьют на лавочках пиво, не выпрашивают деньги у родителей- они работают. И теперь я обязательно беру рекламку, улыбаюсь им и говорю "спасибо"!

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Гость

12:58:25 31-05-2023

Горожанка (11:45:10 31-05-2023) Раньше меня тоже раздражало, когда мне рекламки предлагали. ... А я не беру рекламки, т.к. это мусор, который многие потом кидают рядом за ненадобностью. Не хочу поощрять такой вид рекламы. И такой вид подработки мне не нравится, у знакомых дочки-школьницы на лето устраивались за клумбами городскими ухаживать, это и то полезнее.

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Гость

13:28:48 31-05-2023

Гость (12:58:25 31-05-2023) А я не беру рекламки, т.к. это мусор, который многие потом к... Я вам страшную вещь скажу, только вы не обижайтесь - "многие" ровно так же валят под ноги и билетики, выходя из ОТ, и фантики от съеденной конфетки, и обертку от мороженого. Так что разруха она, как обычно, в головах. И от запрета листовок на улицах чище-то не станет, пока граждане не усвоят, что мусору место в урне.

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Гость

16:49:59 31-05-2023

Гость (13:28:48 31-05-2023) Я вам страшную вещь скажу, только вы не обижайтесь - "многие... В любом случае - это перевод бумаги в мусор. Причём сразу же. И я не хочу, чтобы бумагу (а значит и деревья) переводили на подобную фигню, как рекламные листовки. Так что лесом пусть идут все раздавальщики рекламок.

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Гость

11:51:07 31-05-2023

Я тоже была свидетелем перепалки две пожилые женщины набросились на торговца на улице, он был не русской национальности, им не понравилось где он встал торговать, перед началом рынка, хотя русские тоже стояли рядом торговали, Докучаевский рынок всегда растягивается за пределы, но бабкам видимо не понравилась его национальность, они знали что он им не ответит, он в гостях, а русские пошлют, они дома, вот такие мерзкие борцы за справедливость.

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Гость

12:38:13 31-05-2023

Гость (11:51:07 31-05-2023) Я тоже была свидетелем перепалки две пожилые женщины наброси... Это не они мерзкие. Они у себя дома. Мерзкая русофобка - это ты...

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Гость

13:00:33 31-05-2023

Гость (12:38:13 31-05-2023) Это не они мерзкие. Они у себя дома. Мерзкая русофобка - это... У нас страна многонациональная. Здесь не только русские живут, но и алтайцы, буряты, армяне, корейцы и т.д. и т.п. Причём они родились здесь, и это для них тоже Родина.

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Гость

13:30:07 31-05-2023

Гость (12:38:13 31-05-2023) Это не они мерзкие. Они у себя дома. Мерзкая русофобка - это... Естессно, ваш нацизм куда как лучше...

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Гость

14:18:01 31-05-2023

Гость (11:51:07 31-05-2023) Я тоже была свидетелем перепалки две пожилые женщины наброси... Попробуйте так же как они повести себя в кишлаке

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Гость

12:21:08 31-05-2023

Иногда старость приходит одна...

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Пенсионерка

12:36:46 31-05-2023

Нечего мусорить во дворах и подъездов своими листовками! Поди ещё в Швецию,на чемпионат по сексу зазывали?!

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Гость

12:45:10 31-05-2023

Пенсионерка (12:36:46 31-05-2023) Нечего мусорить во дворах и подъездов своими листовками! Под... Это вопрос не к ним, а к Заказчикам. Просто надо вообще запретить эти листовки. Проку от них никакой, зато можно под это дело списать денежки на рекламную акцию.

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Гость

12:50:44 31-05-2023

Гость (12:45:10 31-05-2023) можно под это дело списать денежки на рекламную акцию. ШТААА??? что ты несешь??? вчера из почтового ящика вытащил кучу бумажек с разномастными ремонтниками компов. куда они бабло на эти листки спишут???

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Гость

12:57:28 31-05-2023

Гость (12:50:44 31-05-2023) ШТААА??? что ты несешь??? вчера из почтового ящика вытащил к... Эти мастера починят вам компьютер в два раза дороже чем новый, туда и спишут

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Гость

12:40:25 31-05-2023

Откуда у нас в последнее время столько злобных людишек повылазило?.. и молодых, и старых хватает.

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Пенсионерка

12:58:33 31-05-2023

Хоть проститутками не обозвали. А могли...

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Гость

15:26:49 31-05-2023

Звоните в милицию, у меня отец руководитель по краю.....это генерал дочери денег не дает?

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горожанка

15:53:52 31-05-2023

Гость (15:26:49 31-05-2023) Звоните в милицию, у меня отец руководитель по краю.....это ... она ребенок - испугалась, Вы не ёрничайте))) Если бы эти бабки напали на Вас неизвестно кем бы сами представились!

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Гость

19:26:50 31-05-2023

горожанка (15:53:52 31-05-2023) она ребенок - испугалась, Вы не ёрничайте))) Если бы эти баб... Когда меня маленького били во дворе, я орал, что придет с морфлота брат (несуществующий) и всем конец!

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Гость

15:51:45 31-05-2023

генерал дочери денег не дает? - и правильно если так, пусть работает

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Гость

16:07:02 31-05-2023

Суток по 5 старым кошелкам дать, в следующий раз будут думать, как грабки распускать...

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Гость

08:11:07 01-06-2023

мутно все это. вот просто подошли бабки к малолеткам и начали окучивать их? брехня все это.если велась съемка,значит.бабок провоцировали мокрощелки.

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