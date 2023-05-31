В Барнауле бабушки побили подрабатывающих школьниц

На кадрах пожилая женщина называет школьницу "дурой" и "малолеткой"

31 мая 2023, 11:28, ИА Амител

Во дворе одного из домов по улице Георгия Исакова две бабушки побили школьниц, которые разносили листовки, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Причиной избиения стало то, что девочки не знали, как называется компания", – отметили в паблике.

На кадрах пожилая женщина называет школьницу "дурой" и "малолеткой". Та отвечает, что бабушка "первой начала бить". В это время вторая женщина держит и тянет за волосы другую девушку. Они также ведут диалог, суть которого непонятна.