В Барнауле без холодной воды остались две улицы

Специалисты городского водоканала устраняют повреждение водопровода

20 февраля 2025, 11:35, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

Коммунальная авария в Барнауле оставила без воды две улицы. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты городского водоканала устраняют повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу Павловский тракт, 281.

На время ремонта подачу холодной воды ограничили по следующим адресам:

Павловский тракт, 273 (½ дома), 275, 277, 279;

ул. Попова, 186.

Горячая вода в домах есть.

Ориентировочное время устранения неполадок неизвестно.