В Барнауле без холодной воды остались две улицы
Специалисты городского водоканала устраняют повреждение водопровода
20 февраля 2025, 11:35, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
Коммунальная авария в Барнауле оставила без воды две улицы. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Специалисты городского водоканала устраняют повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу Павловский тракт, 281.
На время ремонта подачу холодной воды ограничили по следующим адресам:
- Павловский тракт, 273 (½ дома), 275, 277, 279;
- ул. Попова, 186.
Горячая вода в домах есть.
Ориентировочное время устранения неполадок неизвестно.
11:45:51 20-02-2025
Может, проще уже по графику всех по очереди отключать? Все равно каждый день кто-нибудь без воды сидит.
12:05:42 20-02-2025
Что-то очень много аварий в последнее время!
19:06:06 20-02-2025
Гость (12:05:42 20-02-2025) Что-то очень много аварий в последнее время!... стабильность должна быть...
12:19:41 20-02-2025
Каждый день практически аварии. Водоканал, але, вы получается за все это время ни копейки в реконструкцию сетей не вкладывали, деньги по карманам растаскивали ? А заделы с Союза не вечны, как бы вам это не было неприятно слышать. За такое так то сажать надо уже.
12:21:31 20-02-2025
подачу холодной воды ограничили - пишите уж как есть, не ограничили, а полностью отключили, утром сюрприз был, ни умыться ни побриться, кипяток один идет.
13:10:21 20-02-2025
Сейчас по весне еще мутной водой снабдят по доброй традиции...