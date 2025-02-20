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В Барнауле без холодной воды остались две улицы

Специалисты городского водоканала устраняют повреждение водопровода

20 февраля 2025, 11:35, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com
Душ / Источник фото: unsplash.com

Коммунальная авария в Барнауле оставила без воды две улицы. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты городского водоканала устраняют повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу Павловский тракт, 281.

На время ремонта подачу холодной воды ограничили по следующим адресам:

  • Павловский тракт, 273 (½ дома), 275, 277, 279;
  • ул. Попова, 186.

Горячая вода в домах есть.

Ориентировочное время устранения неполадок неизвестно.

вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 6

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Гость

11:45:51 20-02-2025

Может, проще уже по графику всех по очереди отключать? Все равно каждый день кто-нибудь без воды сидит.

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Гость

12:05:42 20-02-2025

Что-то очень много аварий в последнее время!

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гость

19:06:06 20-02-2025

Гость (12:05:42 20-02-2025) Что-то очень много аварий в последнее время!... стабильность должна быть...

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Гость

12:19:41 20-02-2025

Каждый день практически аварии. Водоканал, але, вы получается за все это время ни копейки в реконструкцию сетей не вкладывали, деньги по карманам растаскивали ? А заделы с Союза не вечны, как бы вам это не было неприятно слышать. За такое так то сажать надо уже.

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Гость

12:21:31 20-02-2025

подачу холодной воды ограничили - пишите уж как есть, не ограничили, а полностью отключили, утром сюрприз был, ни умыться ни побриться, кипяток один идет.

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Гость

13:10:21 20-02-2025

Сейчас по весне еще мутной водой снабдят по доброй традиции...

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