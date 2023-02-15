В Барнауле будут строить небоскребы с научным подходом

Эксперты отмечают: к возведению небоскрёбов нужно подходить очень продуманно

15 февраля 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Барнаул может стать городом небоскрёбов. Тенденция к высотному строительству в городе уже прослеживается, а в ближайшие годы станет более явной. Об этом говорили эксперты международной научно-практической конференции, которая прошла на базе технического университета.

Ключевой темой конференции стали вопросы высотного строительства. Участие в мероприятии приняли учёные и специалисты отрасли со всей страны. Эксперты отмечают: к возведению небоскрёбов нужно подходить очень продуманно и при этом использовать научные разработки.

"Высотки – уникальные здания, – говорит ректор технического университета Андрей Марков. – Однако их строительство связано со множеством трудностей. Это расчёт фундамента, обеспечение сейсмической и пожарной безопасности… Наука способствует развитию отрасли. Невозможно сегодня возвести что-то надёжное и красивое, не опираясь на неё".

Марков напомнил, что АлтГТУ уже давно выпускает специалистов в области высотного строительства. Но знания выпускников не были востребованы в нашем регионе: ведь небоскрёбов очень мало не только на Алтае, но и в Новосибирской области.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отмечает, что краевая столица очень активно развивается, в последнее время появляются и новые проекты, в том числе и высотные. А потому вопросы, которые рассмотрели на конференции специалисты, очень значимы для города.

"Наш город активно развивается, строительная отрасль является одним из флагманов его экономики. Барнаул – один из лидеров по вводу жилья в Сибири. Строительство идёт как в новых кварталах, так и в районах с уже сложившейся застройкой. Реализуются современные, интересные проекты, в том числе по возведению высотных зданий. Поэтому вопросы, которые обсуждают на конференции, для нас очень важны и актуальны", – подчеркнул Вячеслав Франк.

Пожалуй, одними из первых высоток станут две 44-этажные башни, которые возводят на Речном вокзале в Барнауле.

Эксперты отмечают, что при работе на этих площадках как раз используются научные технологии. Так, сейчас на территории проводят испытания грунта. Данные передадут в проектный институт.

"Фундамент – самая инновационная часть дома, – говорит главный инженер компании "Селф" Александр Жокин. – Он будет стоять на сваях глубиной 43 метра. Подобных технологий в городе ещё не применяли. Сваи такой длины нужны для того, чтобы опереться на твёрдые грунты".

Таким образом будет достигнута сейсмическая безопасность. Эксперты отмечают, что построенный по новым технологиям фундамент может выдержать землетрясение магнитудой 7.

















Конференция в Барнауле

Ранее начальник отдела капитального строительства компании "Селф" Елена Русина говорила amic.ru, что высотный жилой комплекс на месте речного вокзала может стать "визитной карточкой города". По её словам, проект относится к категории технически уникальных.

Жилой комплекс состоит из двух башен, объединённых общим стилобатом. В нём, согласно проекту, разместят коммерческие помещения. На кровле "пристройки" намерены обустроить детские и спортивные площадки.

В проекте запланированы подземная стоянка и четырёхуровневый гаражный комплекс.