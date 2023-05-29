В Барнауле будут судить охранника, совершившего многомиллионную кражу в ТЦ "Ультра"

Ранее судимого злоумышленника обвиняют в краже ювелирных изделий, денег и имущества

29 мая 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение охраннику, который украл ювелирные изделия в торговом центре "Ультра" на сумму свыше 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предъявленному обвинению, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина устроился на работу в частное охранное предприятие.

"Потерпевшими по делу признаны трое индивидуальных предпринимателей, арендовавших помещения в ТЦ "Ультра", у которых похищены денежные средства, ювелирные изделия и имущество", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.