В Барнауле будут судить восьмерых человек, укравших топливо на 2,5 млн рублей

Злоумышленники внесли изменения в программное обеспечение АЗС и тем самым создавали "излишки", которые забирали себе

11 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле будут судить восьмерых обвиняемых в хищении более 3 тонн топлива с автозаправочных станций, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

42-летнего лидера и двух его сообщников задержали в июне 2022 года. Во время расследования при этом полицейские вышли на след еще пятерых подельников.

"Шестеро работников фирмы, осуществляющей техническое обслуживание автозаправочных станций, внесли изменения в программное обеспечение топливораздаточных колонок и систему учета нефтепродуктов, а также установили на них несанкционированное оборудование. Это позволило незаметно создавать излишки нефтепродукта. В дальнейшем горючее вывозилось двумя другими сообщниками на грузовом транспорте в места временного хранения, после чего реализовывалось", – рассказали в ведомстве.

В общей сложности злоумышленники похитили топлива на 2,5 млн рублей.

В ходе расследования стражи порядка провели восемь обысков, допросили больше 30 свидетелей и наложили на имущество обвиняемых арест на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Изначально при этом дело было возбуждено по статье о краже, но в ходе расследования его переквалифицировали на ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Материалы этого дела утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.