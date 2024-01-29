В Барнауле человек сгорел заживо внутри трансформаторной подстанции
Предположительно, залез внутрь с желанием погреться
29 января 2024, 13:29, ИА Амител
Трансформаторная подстанция / Фото: t.me/incident22
В Барнауле человек залез в одну из городских трансформаторных подстанций и сгорел заживо, сообщает "Инцидент Барнаул".
Пока неизвестно, когда произошел трагический случай и при каких обстоятельствах.
В комментариях к сообщению предположили, что погибший, вероятно, залез внутрь, чтобы погреться.
14:09:52 29-01-2024
И где это произошло?
16:15:30 29-01-2024
Гость (14:09:52 29-01-2024) И где это произошло?... Как говорят, район пересечения Ползунова с Революционным.
17:07:02 29-01-2024
Если залез погреться,то цель выполнена. С процентами.
17:31:55 29-01-2024
Наркоты обожрался крыша поехала он и залез в трансформатор.
08:41:43 30-01-2024
Такие распределительные устройства должны быть на замке, почему было в открытом доступе? кто отвечал за эти трансформаторные, наказать !