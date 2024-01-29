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В Барнауле человек сгорел заживо внутри трансформаторной подстанции

Предположительно, залез внутрь с желанием погреться

29 января 2024, 13:29, ИА Амител

Трансформаторная подстанция / Фото: t.me/incident22
Трансформаторная подстанция / Фото: t.me/incident22

В Барнауле человек залез в одну из городских трансформаторных подстанций и сгорел заживо, сообщает "Инцидент Барнаул".

Пока неизвестно, когда произошел трагический случай и при каких обстоятельствах.

В комментариях к сообщению предположили, что погибший, вероятно, залез внутрь, чтобы погреться.

Иллюстративное фото: Wikimapia.org

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Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

14:09:52 29-01-2024

И где это произошло?

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Гость

16:15:30 29-01-2024

Гость (14:09:52 29-01-2024) И где это произошло?... Как говорят, район пересечения Ползунова с Революционным.

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Гость

17:07:02 29-01-2024

Если залез погреться,то цель выполнена. С процентами.

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Гость

17:31:55 29-01-2024

Наркоты обожрался крыша поехала он и залез в трансформатор.

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Гость

08:41:43 30-01-2024

Такие распределительные устройства должны быть на замке, почему было в открытом доступе? кто отвечал за эти трансформаторные, наказать !

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