В Барнауле человек сгорел заживо внутри трансформаторной подстанции

Предположительно, залез внутрь с желанием погреться

29 января 2024, 13:29, ИА Амител

Трансформаторная подстанция / Фото: t.me/incident22

В Барнауле человек залез в одну из городских трансформаторных подстанций и сгорел заживо, сообщает "Инцидент Барнаул".

Пока неизвестно, когда произошел трагический случай и при каких обстоятельствах.

В комментариях к сообщению предположили, что погибший, вероятно, залез внутрь, чтобы погреться.