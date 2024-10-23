В Барнауле десять пожарных тушили горящий частный дом

Пострадавших нет

23 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Огонь / Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Барнауле вечером 22 октября произошел пожар в частном доме по улице Рубусина, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент приезда спасателей огонь полыхал внутри дома. Пожарные вынесли из жилища газовый баллон и потушили пламя на площади 40 квадратных метров – у дома повреждены стены и перекрытия.

На месте работали десять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.

Всего за 22 октября в крае потушили 17 пожаров, девять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.