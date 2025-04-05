В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за трех коммунальных аварий

Специалисты устраняют повреждения на водопроводах

05 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В краевой столице сотрудники "Росводоканал Барнаул" 5 апреля устраняют три коммунальные аварии, сообщили в телеграм-канале организации.

С вечера 4 апреля специалисты чинят поврежденный водопровод на улице Анатолия, 137а. Специалисты ведут земляные работы и планируют завершить ремонт к 20:30. Без воды остаются дома по адресам:

ул. Анатолия, 145, 149/2, 151а, 141а;

ул. Никитина, 128, 130, 132, 136, 138, 119, 128а, 132а, 136а, 140, 140а, 142, 117, 115, 126, 113, 111, 134.

Еще одно повреждение устраняют на Карла Маркса, 55. На время ремонта, который планируют завершить в 21:00, холодной воды нет по адресам:

ул. Фабричная, 2а, 2б, 2в, 35-47;

ул. К. Маркса, 58–86, 27–37, 66а.

Третью аварию ликвидируют на улице Анатолия, 6. Под отключения попали:

ул. Анатолия, 1–31, 4–44, 26;

ул. Интернациональная, 1–8, 17, 17а, 21.

Ориентировочно здесь повреждение также устранят в 21:00.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.