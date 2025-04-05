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В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за трех коммунальных аварий

Специалисты устраняют повреждения на водопроводах

05 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В краевой столице сотрудники "Росводоканал Барнаул" 5 апреля устраняют три коммунальные аварии, сообщили в телеграм-канале организации.

С вечера 4 апреля специалисты чинят поврежденный водопровод на улице Анатолия, 137а. Специалисты ведут земляные работы и планируют завершить ремонт к 20:30. Без воды остаются дома по адресам:

  • ул. Анатолия, 145, 149/2, 151а, 141а;
  • ул. Никитина, 128, 130, 132, 136, 138, 119, 128а, 132а, 136а, 140, 140а, 142, 117, 115, 126, 113, 111, 134.

Еще одно повреждение устраняют на Карла Маркса, 55. На время ремонта, который планируют завершить в 21:00, холодной воды нет по адресам: 

  • ул. Фабричная, 2а, 2б, 2в, 35-47;
  • ул. К. Маркса, 58–86, 27–37, 66а.

Третью аварию ликвидируют на улице Анатолия, 6. Под отключения попали: 

  • ул. Анатолия, 1–31, 4–44, 26;
  • ул. Интернациональная, 1–8, 17, 17а, 21.

Ориентировочно здесь повреждение также устранят в 21:00.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.

Барнаул коммунальная авария отключения

Комментарии 6

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Гость

17:41:26 05-04-2025

А на Советской что?

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Гость

21:28:49 05-04-2025

Гость (17:41:26 05-04-2025) А на Советской что? ... Вот-вот. И интересно, когда ее уже включат?!

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Гость

20:23:50 05-04-2025

Проще воду в городе вообще перекрыть раз и навсегда, чем столько тратиться на ремонты - так получается...

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Гость

20:50:44 05-04-2025

Да, что такое? Почему чуть ли не каждый день авария? Водоканал не справляется с обязанностями, вывод - отстранить руководство, отправить в дворники - городу они нужны Команда главы города и сам глава города молчат, наверное их устраивает такая ситуация....Печальки сплошные, за что нам такое руководство в городе...

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Гость

07:18:14 06-04-2025

Гость (20:50:44 05-04-2025) Да, что такое? Почему чуть ли не каждый день авария? Водокан... Росводоканал городу не принадлежит. Это собственность владельцев Альфа банка Хана, Фридмана и Авена. Почему, к примеру, в Новосибирске МУП, а у нас частная лавочка, надо спросить у депутатов, они решение принимали. Никого Франк устранить не может

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пессимист

12:55:42 06-04-2025

Это пока ещё цветочки...

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