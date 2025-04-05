В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за трех коммунальных аварий
Специалисты устраняют повреждения на водопроводах
05 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
В краевой столице сотрудники "Росводоканал Барнаул" 5 апреля устраняют три коммунальные аварии, сообщили в телеграм-канале организации.
С вечера 4 апреля специалисты чинят поврежденный водопровод на улице Анатолия, 137а. Специалисты ведут земляные работы и планируют завершить ремонт к 20:30. Без воды остаются дома по адресам:
- ул. Анатолия, 145, 149/2, 151а, 141а;
- ул. Никитина, 128, 130, 132, 136, 138, 119, 128а, 132а, 136а, 140, 140а, 142, 117, 115, 126, 113, 111, 134.
Еще одно повреждение устраняют на Карла Маркса, 55. На время ремонта, который планируют завершить в 21:00, холодной воды нет по адресам:
- ул. Фабричная, 2а, 2б, 2в, 35-47;
- ул. К. Маркса, 58–86, 27–37, 66а.
Третью аварию ликвидируют на улице Анатолия, 6. Под отключения попали:
- ул. Анатолия, 1–31, 4–44, 26;
- ул. Интернациональная, 1–8, 17, 17а, 21.
Ориентировочно здесь повреждение также устранят в 21:00.
Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.
17:41:26 05-04-2025
А на Советской что?
21:28:49 05-04-2025
Гость (17:41:26 05-04-2025) А на Советской что? ... Вот-вот. И интересно, когда ее уже включат?!
20:23:50 05-04-2025
Проще воду в городе вообще перекрыть раз и навсегда, чем столько тратиться на ремонты - так получается...
20:50:44 05-04-2025
Да, что такое? Почему чуть ли не каждый день авария? Водоканал не справляется с обязанностями, вывод - отстранить руководство, отправить в дворники - городу они нужны Команда главы города и сам глава города молчат, наверное их устраивает такая ситуация....Печальки сплошные, за что нам такое руководство в городе...
07:18:14 06-04-2025
Гость (20:50:44 05-04-2025) Да, что такое? Почему чуть ли не каждый день авария? Водокан... Росводоканал городу не принадлежит. Это собственность владельцев Альфа банка Хана, Фридмана и Авена. Почему, к примеру, в Новосибирске МУП, а у нас частная лавочка, надо спросить у депутатов, они решение принимали. Никого Франк устранить не может
12:55:42 06-04-2025
Это пока ещё цветочки...