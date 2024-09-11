В Барнауле девочки нашли банковскую карту и несколько дней ели и катались в автобусах

Юным жительницам города грозит до шести лет лишения свободы

11 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстанут две несовершеннолетние девушки, которые похитили деньги с банковского счета, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Барнауле в мае 2024 года. Девочки, которым 16 и 17 лет, на остановке общественного транспорта нашли банковскую карту и решили никому не рассказывать об этом.

"Несколько дней девушки расплачивались чужой картой в продуктовых магазинах, в точках быстрого питания и кафе, а также в маршрутных автобусах. В результате причинили материальный ущерб владельцу банковской карты на общую сумму около 5 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Юным жительницам Барнаула грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.