НОВОСТИОбщество

В Барнауле девочки нашли банковскую карту и несколько дней ели и катались в автобусах

Юным жительницам города грозит до шести лет лишения свободы

11 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com
Банковские карты / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстанут две несовершеннолетние девушки, которые похитили деньги с банковского счета, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Барнауле в мае 2024 года. Девочки, которым 16 и 17 лет, на остановке общественного транспорта нашли банковскую карту и решили никому не рассказывать об этом.

"Несколько дней девушки расплачивались чужой картой в продуктовых магазинах, в точках быстрого питания и кафе, а также в маршрутных автобусах. В результате причинили материальный ущерб владельцу банковской карты на общую сумму около 5 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Юным жительницам Барнаула грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.

Фото: unsplash.com

Житель Алтая потерял банковскую карту, когда заправлялся, а потом читал сообщения, как кто-то заправлялся

Молодой человек получил уведомления от мобильного приложения банка о трате средств
НОВОСТИОбщество
дети

Комментарии 15

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Гость

15:15:26 11-09-2024

поели рябчиков с ананасами в шампанском? теперь на баланду на 6 лет

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Гость

16:22:05 11-09-2024

Гость (15:15:26 11-09-2024) поели рябчиков с ананасами в шампанском? теперь на баланду н... Некоторые девушки постарше несколько миллионов должны были, вернули государству и на свободе, даже обрели право занимать должности. Вы не читали здесь про таких?)))

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Гость

16:59:42 11-09-2024

Гость (16:22:05 11-09-2024) Некоторые девушки постарше несколько миллионов должны были, ... напомните пофамильно?

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Гость

17:32:13 11-09-2024

Гость (16:59:42 11-09-2024) напомните пофамильно?... На буквы "Ш" и "В", фамилии тоже плохо помню, как и вы)))

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Шинник

15:16:08 11-09-2024

я в прошлом месяце 5000 потерял в районе магазина Быстроном.
Тот кто нашел - лучше верни ....

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Гость

15:47:07 11-09-2024

Шинник (15:16:08 11-09-2024) я в прошлом месяце 5000 потерял в районе магазина Быстроном.... а ты меньше бухай, не будешь терять деньги.....

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Musik

15:19:47 11-09-2024

Теперь чего - а ничего, все.

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Гость

15:34:17 11-09-2024

ну и законы у нас

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Гость

15:36:13 11-09-2024

Девочки?

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Гость

15:36:24 11-09-2024

Это еще скромные девушки - 5 тыс. за несколько дней...

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Гость

15:50:59 11-09-2024

Гость (15:36:24 11-09-2024) Это еще скромные девушки - 5 тыс. за несколько дней...... Жена столько за раз спустит

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Гость

16:05:10 11-09-2024

Чужое брать нельзя.

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Гость

16:07:23 11-09-2024

Трофимову за миллионы условно дали...

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Гость

17:15:53 11-09-2024

Девочки? Там от "девочек" одно воспоминание осталось...

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Дима

18:36:26 11-09-2024

5 тысяч??))) сума сойти, вот это состояние)))

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