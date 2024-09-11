В Барнауле девочки нашли банковскую карту и несколько дней ели и катались в автобусах
Юным жительницам города грозит до шести лет лишения свободы
11 сентября 2024, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае перед судом предстанут две несовершеннолетние девушки, которые похитили деньги с банковского счета, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел в Барнауле в мае 2024 года. Девочки, которым 16 и 17 лет, на остановке общественного транспорта нашли банковскую карту и решили никому не рассказывать об этом.
"Несколько дней девушки расплачивались чужой картой в продуктовых магазинах, в точках быстрого питания и кафе, а также в маршрутных автобусах. В результате причинили материальный ущерб владельцу банковской карты на общую сумму около 5 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.
Юным жительницам Барнаула грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.
15:15:26 11-09-2024
поели рябчиков с ананасами в шампанском? теперь на баланду на 6 лет
16:22:05 11-09-2024
Гость (15:15:26 11-09-2024) поели рябчиков с ананасами в шампанском? теперь на баланду н... Некоторые девушки постарше несколько миллионов должны были, вернули государству и на свободе, даже обрели право занимать должности. Вы не читали здесь про таких?)))
16:59:42 11-09-2024
Гость (16:22:05 11-09-2024) Некоторые девушки постарше несколько миллионов должны были, ... напомните пофамильно?
17:32:13 11-09-2024
Гость (16:59:42 11-09-2024) напомните пофамильно?... На буквы "Ш" и "В", фамилии тоже плохо помню, как и вы)))
15:16:08 11-09-2024
я в прошлом месяце 5000 потерял в районе магазина Быстроном.
Тот кто нашел - лучше верни ....
15:47:07 11-09-2024
Шинник (15:16:08 11-09-2024) я в прошлом месяце 5000 потерял в районе магазина Быстроном.... а ты меньше бухай, не будешь терять деньги.....
15:19:47 11-09-2024
Теперь чего - а ничего, все.
15:34:17 11-09-2024
ну и законы у нас
15:36:13 11-09-2024
Девочки?
15:36:24 11-09-2024
Это еще скромные девушки - 5 тыс. за несколько дней...
15:50:59 11-09-2024
Гость (15:36:24 11-09-2024) Это еще скромные девушки - 5 тыс. за несколько дней...... Жена столько за раз спустит
16:05:10 11-09-2024
Чужое брать нельзя.
16:07:23 11-09-2024
Трофимову за миллионы условно дали...
17:15:53 11-09-2024
Девочки? Там от "девочек" одно воспоминание осталось...
18:36:26 11-09-2024
5 тысяч??))) сума сойти, вот это состояние)))