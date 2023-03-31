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В Барнауле девушки ночью затащили в лифт стол с едой и устроили фотосессию

Немного разнообразия и креатива среди серых будней

31 марта 2023, 12:15, ИА Амител

В Барнауле камера видеонаблюдения в лифте сняла, как ночью развлекались две жительницы одного из домов в квартале Дружный, сообщает "Барнаул 22".

Судя по кадрам, девушки в три часа ночи занесли в лифт стол с едой – фотографировались, пили и ели.

Барнаульцы в комментариях к записи подчеркнули, что никакого аморального поведения на видео нет.

"Ничего плохого не сделали, не нагадили, не сломали, никому не помешали. Немного разнообразия и креатива среди серых будней", – указал один из местных жителей.

Ранее в Барнауле мужчина украл лифт из новостройки и продал в интернете.

Комментарии 19

  • Лифт держали?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Немного разнообразия и креатива среди серых будней -- кто-то в это время Родину защищает
    31 марта, Гость   Ответить
  • Вместо того, чтобы солдат из армии ждать
    31 марта, Гость   Ответить
  • Серые будни можно скрасить более умными и полезными вещами: волонтерство, уход за больными и престарелыми и прочее. А вот это дебилизм современной молодежи.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Молодцы.
    31 марта, Гость   Ответить
  • комментарии сидеть строчить во время рабочего дня совсем не дебилизм, дорогие высокоинтеллектуальные граждане! займитесь уже своей жизнью, а то видимо совсем скучно живется
    31 марта, Гость   Ответить
  • Кто молодцы? Вы их на наркотики проверьте или на вменяемость. Люди среди рабочей недели в три часа ночи спят, так как им утром на работу, а тут две неадекватки не понять что устроили
    31 марта, Гость   Ответить
  • Люди среди рабочей недели в три часа ночи спят-----------у школьников каникулы
    31 марта, Гость   Ответить
  • Ну придумали, сделали, нервным людям могз поимели. Давайте еще.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, представляете, кто-то может себе позволить не работать и развлекаться в три часа ночи)) не завидуйте, пожалуйста
    31 марта, Гость   Ответить
  • Хороший лифт, большой. В нашем подъезде стол в лифт просто не поместится.
    31 марта, Гость   Ответить
  • А нам рассказывают что в новострое живёт непьющий и адекватный контингент. Это же нищета, на клуб денег нет, где им ещё развлекаться как не в лифте.
    31 марта, Гость   Ответить
  • да.. в нашем стоя и не больше 3-х не собираться))
    31 марта, Гость   Ответить
  • Наш народ до того привык к алкашам соседям дебоширам что просто девушки в лифте это уже не то))))))))))))
    31 марта, Гость   Ответить
  • волонтерство, уход за больными и престарелыми и прочее. ----Вот это и есть серые будни. Трудиться на благо не пойми чего и сдохнуть побыстрее. Хорошая жизнь!
    31 марта, Гость   Ответить
  • ккакие душные комментаторы
    31 марта, Гость   Ответить
  • волонтерство, уход за больными и престарелыми и прочее.---- в три часа ночи?
    31 марта, Гость   Ответить
  • ккакие душные комментаторы - Отставить веселиться!!!! Всем СТРАДАТЬ!!!!))))
    31 марта, Гость   Ответить
  • Молодцы девчули! Весна...отдыхайте, злопыхатели))))
    01 апреля, Гость   Ответить
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