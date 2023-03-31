В Барнауле девушки ночью затащили в лифт стол с едой и устроили фотосессию

Немного разнообразия и креатива среди серых будней

31 марта 2023, 12:15, ИА Амител

В Барнауле камера видеонаблюдения в лифте сняла, как ночью развлекались две жительницы одного из домов в квартале Дружный, сообщает "Барнаул 22".

Судя по кадрам, девушки в три часа ночи занесли в лифт стол с едой – фотографировались, пили и ели.

Барнаульцы в комментариях к записи подчеркнули, что никакого аморального поведения на видео нет.

"Ничего плохого не сделали, не нагадили, не сломали, никому не помешали. Немного разнообразия и креатива среди серых будней", – указал один из местных жителей.

Ранее в Барнауле мужчина украл лифт из новостройки и продал в интернете.