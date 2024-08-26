В Барнауле до конца августа будет ветрено и прохладно
Начало сентября также не обещает быть жарким
26 августа 2024, 15:40, ИА Амител
Дождь / Источник фото: unsplash.com
Сырая погода сохранится в Барнауле до конца августа, сообщает "Яндекс Погода".
По данным синоптиков, последние дни месяца будут сопровождаться дождями и облачностью, жары не предвидится – в светлое время суток температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+22 градуса.
В начале сентября также будет дождливо, но чуть попрохладнее.
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