В Барнауле до конца года хотят "заселить" пустующий ресторан Velvet
По словам риелтора Романа Еремина, в приоритете у собственника разместить в этом месте новое заведение общепита
03 июня 2024, 08:30, ИА Амител
Помещение барнаульского ресторана Velvet в Доме под шпилем планируется сдать в аренду до конца года, рассказал "Толку" риелтор Роман Еремин.
По его словам, интерес к объекту со стороны потенциальных арендаторов есть – например, уже обращались представители "Красного и Белого" и "Магнита". Однако владелец не хочет проводить в помещении серьезную реконструкцию, а потому в приоритете рассматривают арендаторов из сферы общепита.
"Собственник хотел бы разместить в этой локации ресторан, который бы по классу соответствовал его проекту", – подчеркнул Еремин.
Если в ближайшее время переговоры с потенциальными партнерами ни к чему не приведут, то помещение могут разделить на три самостоятельных. Однако риелтор уверен, что арендаторов найдут быстро и место "заселят" до конца года.
В 2020-м Velvet претерпел уход шеф-повара и переформатирование, а в 2022-м заведение закрыли спустя 17 лет работы.
08:51:16 03-06-2024
На мой взгляд, в современных реалиях здесь может выжить пафосный ресторан, если у заведения будет крутая изюмина. Однако надо помнить о скудной и вечно занятой парковке
09:42:31 03-06-2024
Азиатская кухня сейчас рулит. В Барнауле нет ни одного Уйгурского ресторана. В Новосибирске на одной из центральных площадей на площади Покрышкина открыли такой. Всегда полный с утра до вечера. Поток народа неимоверный. Готовят вкусно. Меню похоже на узбекские чайханы, но это другое качество и вкус. Либо открыть хороший китайский ресторан. В городе очень много китайцев. Будет еще больше скоро. Да и наш народ за экзотикой туда повалит.
09:54:22 03-06-2024
Одни восточные да азиатские. Русское что ни будь есть?
10:34:26 03-06-2024
Гость (09:54:22 03-06-2024) Одни восточные да азиатские. Русское что ни будь есть?... Помнится мне как то была пельменная на ленина с.западная, исконно русская по традиционным рецептам, ручной лепки и даже с рюмашечкой подавали.... И что, не прожила и года, людям экзотику подавай, какая бы странная она не была.
11:50:40 03-06-2024
Гость (10:34:26 03-06-2024) Помнится мне как то была пельменная на ленина с.западная, ис... Неправда. Она там была долго. И постоянно была очередь. Но у банка денег больше.
10:46:24 03-06-2024
Гость (09:54:22 03-06-2024) Одни восточные да азиатские. Русское что ни будь есть?... Есть русский язык. С которым у вас явные проблемы.
10:52:23 03-06-2024
А мне родней политеховские тошниловки. Как вспомню, так кишечник сразу бунтовать начинает.
19:07:55 03-06-2024
Гость (10:52:23 03-06-2024) А мне родней политеховские тошниловки. Как вспомню, так кише... Да уж, вонища в главном корпусе на втором этаже стоит ещё та, когда "мясо" или рыбу готовят.
12:09:06 03-06-2024
Вкусами нынче руководит рынок.. натуральные продукты стоят денег.. приправы маскируют вкусы, но качество продуктов от этого не меняется.