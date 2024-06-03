В Барнауле до конца года хотят "заселить" пустующий ресторан Velvet

По словам риелтора Романа Еремина, в приоритете у собственника разместить в этом месте новое заведение общепита

03 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Вывеска ресторана Velvet / Фото: vk.com/restoranvelvet

Помещение барнаульского ресторана Velvet в Доме под шпилем планируется сдать в аренду до конца года, рассказал "Толку" риелтор Роман Еремин.

По его словам, интерес к объекту со стороны потенциальных арендаторов есть – например, уже обращались представители "Красного и Белого" и "Магнита". Однако владелец не хочет проводить в помещении серьезную реконструкцию, а потому в приоритете рассматривают арендаторов из сферы общепита.

"Собственник хотел бы разместить в этой локации ресторан, который бы по классу соответствовал его проекту", – подчеркнул Еремин.

Если в ближайшее время переговоры с потенциальными партнерами ни к чему не приведут, то помещение могут разделить на три самостоятельных. Однако риелтор уверен, что арендаторов найдут быстро и место "заселят" до конца года.

В 2020-м Velvet претерпел уход шеф-повара и переформатирование, а в 2022-м заведение закрыли спустя 17 лет работы.