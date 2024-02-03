НОВОСТИТранспорт

В Барнауле до конца месяца перекроют проезд по одной из улиц

Это связано с модернизацией канализационного коллектора

03 февраля 2024, 08:31, ИА Амител

Дорожные работы / Фото: unsplash.com
Дорожные работы / Фото: unsplash.com

"Росводоканал Барнаул" приступил к модернизации канализационного коллектора № 15 в районе пересечения улиц Красный Текстильщик и Антона Петрова.

Специалисты переложат 60 метров труб диаметром 1200 мм, заменив старые железобетонные на новые полиэтиленовые.

Работы ведут открытым способом, что требует перекачки стоков и перекрытия движения на участке от дома № 109 по улице Красный Текстильщик до дома № 63 по Антона Петрова.

Завершить модернизацию планируют к 28 февраля.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:05:11 03-02-2024

Зачем такие работы зимой?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:45 03-02-2024

Гость (13:05:11 03-02-2024) Зачем такие работы зимой?... Зимой бабла больше срубят

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:11 04-02-2024

зимой холоднее, молодцы, деньги срывают.)

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров