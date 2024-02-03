В Барнауле до конца месяца перекроют проезд по одной из улиц
Это связано с модернизацией канализационного коллектора
03 февраля 2024, 08:31, ИА Амител
Дорожные работы / Фото: unsplash.com
"Росводоканал Барнаул" приступил к модернизации канализационного коллектора № 15 в районе пересечения улиц Красный Текстильщик и Антона Петрова.
Специалисты переложат 60 метров труб диаметром 1200 мм, заменив старые железобетонные на новые полиэтиленовые.
Работы ведут открытым способом, что требует перекачки стоков и перекрытия движения на участке от дома № 109 по улице Красный Текстильщик до дома № 63 по Антона Петрова.
Завершить модернизацию планируют к 28 февраля.
13:05:11 03-02-2024
Зачем такие работы зимой?
15:47:45 03-02-2024
Гость (13:05:11 03-02-2024) Зачем такие работы зимой?... Зимой бабла больше срубят
18:02:11 04-02-2024
зимой холоднее, молодцы, деньги срывают.)