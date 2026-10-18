В Барнауле дорожники начали обрабатывать от гололеда улицы и тротуары

Дорожные бригады уделили внимание проспектам Калинина и Ленина, а также улицам Павловского тракта

18 октября 2026, 13:52, ИА Амител

Дорожная служба в барнауле / Фото: пресс-служба администрации Барнаула в мессенджере Макс

В ночь на 17 октября в Барнауле стартовала противогололедная обработка дорог — об этом проинформировала пресс‑служба мэрии. В первую очередь специалисты обработали путепроводы на проспектах Калинина и Ленина.

Одновременно дорожные бригады расчищали тротуары — работы охватили Павловский тракт, улицы Димитрова, Советскую, Профинтерна и другие участки городской сети. Работы продолжатся в дневное время: приоритетом станут тротуары, лестничные сходы и подходы к пешеходным переходам.

Сейчас в уборке задействованы 94 рабочих и 33 единицы спецтехники. Запас противогололедных материалов составляет 63,8 тысячи тонн — этого объема достаточно для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий.