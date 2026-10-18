В Барнауле дорожники начали обрабатывать от гололеда улицы и тротуары
Дорожные бригады уделили внимание проспектам Калинина и Ленина, а также улицам Павловского тракта
18 октября 2026, 13:52, ИА Амител
В ночь на 17 октября в Барнауле стартовала противогололедная обработка дорог — об этом проинформировала пресс‑служба мэрии. В первую очередь специалисты обработали путепроводы на проспектах Калинина и Ленина.
Одновременно дорожные бригады расчищали тротуары — работы охватили Павловский тракт, улицы Димитрова, Советскую, Профинтерна и другие участки городской сети. Работы продолжатся в дневное время: приоритетом станут тротуары, лестничные сходы и подходы к пешеходным переходам.
Сейчас в уборке задействованы 94 рабочих и 33 единицы спецтехники. Запас противогололедных материалов составляет 63,8 тысячи тонн — этого объема достаточно для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий.
17:44:27 18-10-2026
Но в данных погодных условиях, рвение чиновников дорожных служб есть фальцстарт, ибо земля ещё не остыла и отдаёт асфальту своё тепло, да и температура воздуха на улицах города не соответствовала для возникновения гололёдных явлений.
* -2 / -3 согласно учебника метеорологии.
18:28:54 18-10-2026
Ндаааа где же гололед?
22:59:55 18-10-2026
Опять срач разводят своим песком,а когда начнутся настоящие снегопады никого не дозовешься