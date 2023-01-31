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В Барнауле дорожники решили чинить асфальт уже в феврале

Горожане могут оставить свои предложения о локальных участках дорожного полотна, дыры в котором стоит "залатать" ещё до наступления весны

31 января 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: vk.com/id722224644
Фото: vk.com/id722224644

Руководитель барнаульского "Автодорстроя" Андрей Курышин рассказал, что уже со второй половины февраля дорожники приступят к текущему ремонту дорог. Согласно его публикации на странице во "ВКонтакте", для этого рабочие будут использовать холодный асфальт.

Курышин отметил, что технология позволяет устранять аварийные участки дорожного полотна в период межсезонья и предотвращает дальнейшее разрушение асфальта.

Сейчас организация формирует план работ. В него войдут участки дорог, которым в первую очередь требуется ремонт. Курышин призвал горожан оставлять в комментариях свои предложения о локальных участках дорожного полотна, которые должны быть отремонтированы до наступления весны. 

Комментарии 5

  • Главное, чтобы гарантии давали на покрытие. А то летом уже ремонт потребуется...
    31 января, Гость   Ответить
  • Ну и правильно. Ноябрь еще когда наступит, а деньги нужны уже сейчас
    31 января, Гость   Ответить
  • Отремонтируйте, пожалуйста, участок пр-да 5-ый Кооперативный (от Малахова 99 до Транзитной). И зимой, и летом как после бомбёжки!
    31 января, Гость   Ответить
  • Ох уж эти НАНАтехнологии, ухоженный летом асфальт до следующей весны не доживает, а они тут. Только денег за ремонт сорвать...
    31 января, Гость   Ответить
  • Малахова, 48,от кольца во двор к банку ВТБ подьехать невозможно, яма на яме!
    01 февраля, Гость   Ответить
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