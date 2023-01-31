В Барнауле дорожники решили чинить асфальт уже в феврале

Горожане могут оставить свои предложения о локальных участках дорожного полотна, дыры в котором стоит "залатать" ещё до наступления весны

31 января 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: vk.com/id722224644

Руководитель барнаульского "Автодорстроя" Андрей Курышин рассказал, что уже со второй половины февраля дорожники приступят к текущему ремонту дорог. Согласно его публикации на странице во "ВКонтакте", для этого рабочие будут использовать холодный асфальт.

Курышин отметил, что технология позволяет устранять аварийные участки дорожного полотна в период межсезонья и предотвращает дальнейшее разрушение асфальта.

Сейчас организация формирует план работ. В него войдут участки дорог, которым в первую очередь требуется ремонт. Курышин призвал горожан оставлять в комментариях свои предложения о локальных участках дорожного полотна, которые должны быть отремонтированы до наступления весны.