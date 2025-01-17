В Барнауле ДПС перекрывала улицу Партизанскую из-за торжественного мероприятия

Подробности данного мероприятия не разглашаются

17 января 2025, 12:25, ИА Амител

Перекрытие улицы Партизанской / Карта: 2ГИС

В Барнауле ДПС перекрывала улицу Партизанскую – от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского. Такие данные появились на карте 2ГИС.

"В связи с проведением торжественного мероприятия", – пояснили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции причину перекрытия.

Подробности мероприятия не разглашаются. Лишь указали, что сделано это было "в связи с обеспечением безопасности дорожного движения". В настоящий момент движение транспорта восстановлено.