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В Барнауле ДПС перекрывала улицу Партизанскую из-за торжественного мероприятия

Подробности данного мероприятия не разглашаются

17 января 2025, 12:25, ИА Амител

Перекрытие улицы Партизанской / Карта: 2ГИС
Перекрытие улицы Партизанской / Карта: 2ГИС

В Барнауле ДПС перекрывала улицу Партизанскую – от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского. Такие данные появились на карте 2ГИС.

"В связи с проведением торжественного мероприятия", – пояснили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции причину перекрытия.

Подробности мероприятия не разглашаются. Лишь указали, что сделано это было "в связи с обеспечением безопасности дорожного движения". В настоящий момент движение транспорта восстановлено.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 8

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Гость

12:37:43 17-01-2025

Кого-то поздравляли. Может героев

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Гость

12:41:43 17-01-2025

Информация о мероприятии не разглашается . Умеют "язык прикусить". Некоторым поучится.

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Гость

13:22:00 17-01-2025

Неиначе здание прокуратуры торжественно открыли. В присутствии "высоких гостей".

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Гость

13:43:50 17-01-2025

Бывших царских деятелей чествуют

  5 Нравится
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Musik

13:45:29 17-01-2025

Гость (13:43:50 17-01-2025) Бывших царских деятелей чествуют... бюсты

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Гость

13:44:48 17-01-2025

Прокуратуру че-ли отркыли

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Гость

14:50:53 17-01-2025

все равны, но некоторые ровнее... (С)

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Гость

17:57:13 17-01-2025

Прокуратура по Партизанской переехала по нечетной стороне в сторону увеличения.

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