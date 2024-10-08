В Барнауле две девушки и начинающий водитель пострадали во время ночной поездки
Водительский стаж у молодого человека с 2023 года
08 октября 2024, 12:50, ИА Амител
В Барнауле три человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей и фонарного столба, сообщили в городской Госавтоинспекции. Авария произошла ночью 8 октября на улице Титова в районе дома № 40а.
"Молодой человек 2005 года рождения на автомобиле ВАЗ-2112, двигаясь по улице Глушкова от улицы Эмилии Алексеевой в сторону улицы Титова, на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге нарушил очередность проезда, в результате чего допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем "Форд Фокус" под управлением водителя 1989 года рождения. После столкновения ВАЗ-2112 наехал на препятствие", – рассказали в ведомстве.
В результате пострадали водитель отечественного автомобиля и две его пассажирки 2003 и 2001 года рождения. Водителю и одной из девушек помощь оказали в медучреждении, вторую – госпитализировали.
Как уточняет "Инцидент Барнаул", водитель не вписан в полис ОСАГО, отсутствует знак "Начинающий водитель", водительский стаж – с 2023 года.
13:01:03 08-10-2024
две его пассажирки 2003 и 2001 года рождения ----- куда он их вез ночью
13:04:10 08-10-2024
Гость (13:01:03 08-10-2024) две его пассажирки 2003 и 2001 года рождения ----- куда он и... на работу?
13:08:01 08-10-2024
Гость (13:01:03 08-10-2024) две его пассажирки 2003 и 2001 года рождения ----- куда он и... а какая разница? обычно, в 21 и 23 года уже куда хотят туда и едут.
13:13:36 08-10-2024
Гость (13:01:03 08-10-2024) две его пассажирки 2003 и 2001 года рождения ----- куда он и... а ничего что пассажиркам по 21 и 23 года?? Или к таким годам рождения ещё не привыкли?
13:52:07 08-10-2024
Гость (13:01:03 08-10-2024) две его пассажирки 2003 и 2001 года рождения ----- куда он и... теперь самого будут ночами возить долго.
14:23:29 08-10-2024
На форде тоже летел не меньше 80
Думает, раз по главной, значит буду таранить, всё равно «прав»
У нас сейчас по такому принципу ездят
15:09:12 08-10-2024
Сергей (14:23:29 08-10-2024) На форде тоже летел не меньше 80Думает, раз по главной, ... У "нас" всегда по такому принципу ездили. Уходить в сторону - очень часто "выходит боком".
15:38:39 08-10-2024
Очень странно - это учебный маршрут автошкол Барнаула. Они там каждый кусток знают. Может не в Барнауле на права сдавал?