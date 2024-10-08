В Барнауле две девушки и начинающий водитель пострадали во время ночной поездки

Водительский стаж у молодого человека с 2023 года

08 октября 2024, 12:50, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле три человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей и фонарного столба, сообщили в городской Госавтоинспекции. Авария произошла ночью 8 октября на улице Титова в районе дома № 40а.

"Молодой человек 2005 года рождения на автомобиле ВАЗ-2112, двигаясь по улице Глушкова от улицы Эмилии Алексеевой в сторону улицы Титова, на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге нарушил очередность проезда, в результате чего допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем "Форд Фокус" под управлением водителя 1989 года рождения. После столкновения ВАЗ-2112 наехал на препятствие", – рассказали в ведомстве.

В результате пострадали водитель отечественного автомобиля и две его пассажирки 2003 и 2001 года рождения. Водителю и одной из девушек помощь оказали в медучреждении, вторую – госпитализировали.

Как уточняет "Инцидент Барнаул", водитель не вписан в полис ОСАГО, отсутствует знак "Начинающий водитель", водительский стаж – с 2023 года.