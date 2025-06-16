В Барнауле две легковушки столкнулись из-за неудачного маневра

Пострадали водитель и пассажир одной из машин

16 июня 2025, 07:15, ИА Амител

ДТП на улице Глушкова / Фото: "Инцидент Барнаул"

15 июня возле дома по улице Глушкова, 46, в Барнауле произошла авария с участием двух легковых автомобилей, которые столкнулись из-за неудачного совершения маневра. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По предварительным данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по улице Глушкова, вне перекрестка пытался повернуть налево на прилегающую территорию. При этом он не уступил дорогу попутной "Ладе Приоре" и столкнулся с ней. После этого 23-летний водитель отечественного автомобиля наехал на препятствие.

В результате аварии 23-летняя пассажирка и водитель "Тойоты" получили травмы различной степени тяжести. Медики оказали им помощь в городской больнице № 1.

"В отношении водителя "Лады" составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления"), автомобиль помещен на специализированную стоянку", – уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.