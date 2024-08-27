В Барнауле двое 19-летних рецидивистов украли у детей 10 телефонов в спортшколе

Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей

27 августа 2024, 10:18, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

7 августа в Барнауле из раздевалки спортшколы в Индустриальном районе злоумышленники похитили 10 сотовых телефонов детей, пока те были на тренировке. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, в результате оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске задержали двух ранее судимых 19-летних местных жителей. Они специально приехали в Барнаул, выбрали спортивную школу, беспрепятственно зашли в раздевалку, похитили гаджеты и выбросили сим-карты. Украденное они продали в Новосибирске за 87 тысяч, которые затем поделили и потратили на личные нужды.

При этом один девайс полицейские успели изъять.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере", фигуранты заключены под стражу. Проверяется их причастность к другим преступлениям.