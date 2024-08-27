В Барнауле двое 19-летних рецидивистов украли у детей 10 телефонов в спортшколе
Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей
27 августа 2024, 10:18, ИА Амител
7 августа в Барнауле из раздевалки спортшколы в Индустриальном районе злоумышленники похитили 10 сотовых телефонов детей, пока те были на тренировке. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД Алтайского края, в результате оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске задержали двух ранее судимых 19-летних местных жителей. Они специально приехали в Барнаул, выбрали спортивную школу, беспрепятственно зашли в раздевалку, похитили гаджеты и выбросили сим-карты. Украденное они продали в Новосибирске за 87 тысяч, которые затем поделили и потратили на личные нужды.
При этом один девайс полицейские успели изъять.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере", фигуранты заключены под стражу. Проверяется их причастность к другим преступлениям.
10:23:21 27-08-2024
19-летних рецидивистов -- от армии откосили
10:27:25 27-08-2024
Гость (10:23:21 27-08-2024) 19-летних рецидивистов -- от армии откосили... Сейчас их отправят на СВО, а там их само ликвидируют и тюрьмы опустеют, что сейчас происходит по стране.
10:23:59 27-08-2024
Выбросили сим карты и на этом успокоились.Видимо в своей школе двойки получали.Дурак дурака видит издалека.
10:28:13 27-08-2024
Гость (10:23:59 27-08-2024) Выбросили сим карты и на этом успокоились.Видимо в своей шко... в какой ещё школе? на малолетке что- ли?
10:30:57 27-08-2024
А как они прошли? Сейчас разве не везде охрана?
10:43:03 27-08-2024
Гость (10:30:57 27-08-2024) А как они прошли? Сейчас разве не везде охрана?... Охрана у нас рассчитана на законопослушного человека. Кому надо, ту охрану легко обойдет. Что вор, что террорист.
10:58:44 27-08-2024
У меня смартфон дешевле, чем у спортивных деток.
11:14:32 27-08-2024
Гость (10:58:44 27-08-2024) У меня смартфон дешевле, чем у спортивных деток.... Зависть - грех.
08:17:44 28-08-2024
Гость (11:14:32 27-08-2024) Зависть - грех. ... Где зависть, в каком слове? Констатация факта.