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В Барнауле двое детей подхватили кишечную инфекцию после купания в фонтане

Мать пострадавших раньше считала за счастье искупаться в фонтане, но теперь мнение поменяла

11 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru
Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru

После купания в одном из фонтанов в Барнауле двое детей слегли в больницу с кишечной инфекцией, сообщает телеграм-канал Go_Barnaul.

Со слов матери пострадавших, раньше она думала, что это "счастье такое в фонтане искупаться", но теперь понимает, что даже восьмилетним детям грязная вода может попадать в организм через нос и рот.

"Дети есть дети, это был мой печальный опыт, и больше я никогда своим детям не буду разрешать купаться в фонтане", – заявила горожанка и отметила, что ей "очень хочется, чтобы появились таблички о том, что купание в фонтане запрещено".

Ранее специалист московского Депздрава рассказал, что купание в фонтанах может повлечь собой заражение инфекциями и физические травмы.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 5

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Урбанизко

11:44:08 11-07-2024

мама конечно сказочная

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Гость

12:43:15 11-07-2024

Урбанизко (11:44:08 11-07-2024) мама конечно сказочная... таких мам - 80%, фонтаны битком забиты детьми.

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Гость

15:43:12 11-07-2024

Деревни разоряются, их жители по краю расползаются, но в основном в города стремятся, а тут... фонтан

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Гость

16:21:57 11-07-2024

Мамаша вообще адекватная?

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Гость

08:43:04 12-07-2024

Кого-то когда-то таблички останавливали от купания в фонтане/водоеме?

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