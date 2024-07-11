В Барнауле двое детей подхватили кишечную инфекцию после купания в фонтане

Мать пострадавших раньше считала за счастье искупаться в фонтане, но теперь мнение поменяла

11 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru

После купания в одном из фонтанов в Барнауле двое детей слегли в больницу с кишечной инфекцией, сообщает телеграм-канал Go_Barnaul.

Со слов матери пострадавших, раньше она думала, что это "счастье такое в фонтане искупаться", но теперь понимает, что даже восьмилетним детям грязная вода может попадать в организм через нос и рот.

"Дети есть дети, это был мой печальный опыт, и больше я никогда своим детям не буду разрешать купаться в фонтане", – заявила горожанка и отметила, что ей "очень хочется, чтобы появились таблички о том, что купание в фонтане запрещено".

Ранее специалист московского Депздрава рассказал, что купание в фонтанах может повлечь собой заражение инфекциями и физические травмы.