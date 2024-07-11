В Барнауле двое детей подхватили кишечную инфекцию после купания в фонтане
Мать пострадавших раньше считала за счастье искупаться в фонтане, но теперь мнение поменяла
11 июля 2024, 10:15, ИА Амител
После купания в одном из фонтанов в Барнауле двое детей слегли в больницу с кишечной инфекцией, сообщает телеграм-канал Go_Barnaul.
Со слов матери пострадавших, раньше она думала, что это "счастье такое в фонтане искупаться", но теперь понимает, что даже восьмилетним детям грязная вода может попадать в организм через нос и рот.
"Дети есть дети, это был мой печальный опыт, и больше я никогда своим детям не буду разрешать купаться в фонтане", – заявила горожанка и отметила, что ей "очень хочется, чтобы появились таблички о том, что купание в фонтане запрещено".
Ранее специалист московского Депздрава рассказал, что купание в фонтанах может повлечь собой заражение инфекциями и физические травмы.
11:44:08 11-07-2024
мама конечно сказочная
12:43:15 11-07-2024
Урбанизко (11:44:08 11-07-2024) мама конечно сказочная... таких мам - 80%, фонтаны битком забиты детьми.
15:43:12 11-07-2024
Деревни разоряются, их жители по краю расползаются, но в основном в города стремятся, а тут... фонтан
16:21:57 11-07-2024
Мамаша вообще адекватная?
08:43:04 12-07-2024
Кого-то когда-то таблички останавливали от купания в фонтане/водоеме?