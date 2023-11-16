В Барнауле двое мужчин украли строительных инструментов почти на 400 тысяч

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело

16 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские раскрыли кражу строительных инструментов, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

К правоохранителям обратился представитель строительной организации и рассказал, что кто-то с 30 сентября по 2 октября похитил у компании пять шуруповертов, три перфоратора и прочее оборудование на 372 тысячи рублей.

Полицейские вычислили подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое жителей Первомайского района 40 и 46 лет. Свою вину злоумышленники признали. Все похищенное у них изъято.

В отношении сельчан завели уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба, а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уточняется, что один из подозреваемых ранее уже был судим за кражу.