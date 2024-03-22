В Барнауле двое пьяных парней подожгли пристройку рядом с клиникой
Ущерб от действий хулиганов составил 212 тысяч рублей
22 марта 2024, 10:10, ИА Амител
В Барнауле двое парней из хулиганских побуждений подожгли пристройку и попались полиции, сообщили в МВД Алтайского края.
Ранее о поджоге сооружения в полицию заявили сотрудники стоматологической клиники. Сгоревший объект находился в нескольких метрах от их здания. Впоследствии правоохранители установили и задержали подозреваемых – ими оказались два не судимых прежде приятеля, оба 2001 года рождения.
"По предварительным данным, подозреваемые в тот вечер находились в одном из баров, где распивали спиртные напитки. Покинув заведение, злоумышленники дошли до пристройки и в какой-то момент, действуя из хулиганских побуждений, решили совершить поджог. Парни перелезли через забор и с помощью спички подожгли дрова, которые находились в пристройке", – рассказали в полиции.
После этого приятели скрылись. Ущерб от их действий составил 212 тысяч рублей. В отношении хулиганов возбудили уголовное дело и отпустили их под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
10:14:14 22-03-2024
Зря признались.
10:18:55 22-03-2024
Вот вам и "наливайки",а такие балбесы будут под окнами нарушать правопорядок.
10:20:21 22-03-2024
Вроде не дети,там что в головах, спирт до бровей?
10:42:28 22-03-2024
ВВП (10:20:21 22-03-2024) Вроде не дети,там что в головах, спирт до бровей?... Ребенок шалит, чтобы привлечь к себе внимание, от нехватки родительской любви.
10:48:41 22-03-2024
Их пироманию и избыток сил нужно военкому направить в полезное русло!