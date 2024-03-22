В Барнауле двое пьяных парней подожгли пристройку рядом с клиникой

Ущерб от действий хулиганов составил 212 тысяч рублей

22 марта 2024, 10:10, ИА Амител

Отдел полиции / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле двое парней из хулиганских побуждений подожгли пристройку и попались полиции, сообщили в МВД Алтайского края.

Ранее о поджоге сооружения в полицию заявили сотрудники стоматологической клиники. Сгоревший объект находился в нескольких метрах от их здания. Впоследствии правоохранители установили и задержали подозреваемых – ими оказались два не судимых прежде приятеля, оба 2001 года рождения.

"По предварительным данным, подозреваемые в тот вечер находились в одном из баров, где распивали спиртные напитки. Покинув заведение, злоумышленники дошли до пристройки и в какой-то момент, действуя из хулиганских побуждений, решили совершить поджог. Парни перелезли через забор и с помощью спички подожгли дрова, которые находились в пристройке", – рассказали в полиции.

После этого приятели скрылись. Ущерб от их действий составил 212 тысяч рублей. В отношении хулиганов возбудили уголовное дело и отпустили их под подписку о невыезде и надлежащем поведении.