В Барнауле фура попала в ДТП на перекрестке и перекрыла проспект Красноармейский
Сильно затруднено движение в районе пересечения проспекта с улицей Партизанской
16 декабря 2024, 17:05, ИА Амител
В Барнауле произошло ДТП на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской, сообщает читатель amic.ru.
"Фура перекрыла весь Красноармейский", – рассказал наш читатель.
В результате образовались пробки на указанных улицах. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на Партизанской заторы в обе стороны: самый длинный (почти 700 метров) – от переулка Ядринцева и до Красноармейского. На Красноармейском также затруднено движение в обе стороны в районе перекрестка.
На данный момент дорожная ситуация в городе оценивается на пять баллов.
17:11:29 16-12-2024
Где-то я уже это видел. Опять поди какой-нить удалец залез под поворачивающую фуру?
19:54:54 16-12-2024
нужно убрать фуры с проспектов
20:27:25 16-12-2024
Умники убрать фуру с проспектов, а кто вам продукты, сроимотерьял, и многое другое завозить будет газели наврятли справятся .
22:04:32 16-12-2024
Гость (20:27:25 16-12-2024) Умники убрать фуру с проспектов, а кто вам продукты, сроимот... Тупники, пусть после часа пик едет. Прутся не глядя на знаки, потом город колом ставят. Скоропортящиеся продукты фурами не возят, так что хуже не станет. А стройматериалы не портятся при нормальных условиях хранения. Поехал часов после 9 вечера, машин на дорогах намного меньше. Проехал никому не помешав. Доехал до точки выгрузки и спокойно там переночевал. А утром разгрузился.
20:31:06 16-12-2024
Опять Челюскинцев перегрузить? Ну Ну.
20:37:07 16-12-2024
Опять!!! Недавно с фурой проблема была....