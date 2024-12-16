В Барнауле фура попала в ДТП на перекрестке и перекрыла проспект Красноармейский

Сильно затруднено движение в районе пересечения проспекта с улицей Партизанской

16 декабря 2024, 17:05, ИА Амител

В Барнауле произошло ДТП на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской, сообщает читатель amic.ru.

"Фура перекрыла весь Красноармейский", – рассказал наш читатель.

В результате образовались пробки на указанных улицах. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на Партизанской заторы в обе стороны: самый длинный (почти 700 метров) – от переулка Ядринцева и до Красноармейского. На Красноармейском также затруднено движение в обе стороны в районе перекрестка.

На данный момент дорожная ситуация в городе оценивается на пять баллов.