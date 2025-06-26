В Барнауле гигантская пробка сковала Змеиногорский тракт из-за ДТП

Со слов очевидцев, к месту происшествия проехало несколько автомобилей скорой помощи

26 июня 2025, 17:50, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: 2ГИС

Вечером 26 июня на Змеиногорском тракте в Барнауле образовался огромный затор. По данным 2ГИС, автомобили стоят на въезде в краевую столицу - от Института Лисавенко до улицы Аванесова. На картах автомобилисты пишут, что в левом ряду случилось ДТП.

Как amic.ru сообщили очевидцы, авария произошла недалеко от телецентра.

Фото: amic.ru

"Навстречу проезжало несколько скорых. По всей видимости, это связано с аварией", - делятся подробностями барнаульцы.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Информации о пострадавших нет.