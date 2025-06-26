В Барнауле гигантская пробка сковала Змеиногорский тракт из-за ДТП
Со слов очевидцев, к месту происшествия проехало несколько автомобилей скорой помощи
26 июня 2025, 17:50, ИА Амител
Пробка в Барнауле / Фото: 2ГИС
Вечером 26 июня на Змеиногорском тракте в Барнауле образовался огромный затор. По данным 2ГИС, автомобили стоят на въезде в краевую столицу - от Института Лисавенко до улицы Аванесова. На картах автомобилисты пишут, что в левом ряду случилось ДТП.
Как amic.ru сообщили очевидцы, авария произошла недалеко от телецентра.
Фото: amic.ru
"Навстречу проезжало несколько скорых. По всей видимости, это связано с аварией", - делятся подробностями барнаульцы.
Другие подробности произошедшего пока неизвестны.
Информации о пострадавших нет.
21:25:11 27-06-2025
летают там как чекнутые, вот и постоянно там бьются. поставьте уже камеры и иск неровности!!!