В Барнауле холодную воду отключили в многоквартирном доме и трех административных зданиях

На Павловском тракте устраняют повреждение водопровода

28 февраля 2025, 07:47, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле из-за коммунальной аварии без воды остался многоквартирный дом и три административных здания. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Аварийная бригада устраняет повреждение водопровода диаметром 300 мм по адресу Павловский тракт, 215.

В этой многоэтажке на время ремонта не будет холодной воды, а также в трех административных зданиях:

Павловский тракт, 225б, 215б;

ул. Гридасова, 13.

Когда восстановят холодное водоснабжение – неизвестно.