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В Барнауле холодную воду отключили в многоквартирном доме и трех административных зданиях

На Павловском тракте устраняют повреждение водопровода

28 февраля 2025, 07:47, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com
Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле из-за коммунальной аварии без воды остался многоквартирный дом и три административных здания. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Аварийная бригада устраняет повреждение водопровода диаметром 300 мм по адресу Павловский тракт, 215.

В этой многоэтажке на время ремонта не будет холодной воды, а также в трех административных зданиях:

  • Павловский тракт, 225б, 215б;
  • ул. Гридасова, 13.

Когда восстановят холодное водоснабжение – неизвестно.

Барнаул вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 1

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ГОСТЬ

18:32:55 28-02-2025

гаражи и дорогу затопило

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