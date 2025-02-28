В Барнауле холодную воду отключили в многоквартирном доме и трех административных зданиях
На Павловском тракте устраняют повреждение водопровода
28 февраля 2025, 07:47, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле из-за коммунальной аварии без воды остался многоквартирный дом и три административных здания. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Аварийная бригада устраняет повреждение водопровода диаметром 300 мм по адресу Павловский тракт, 215.
В этой многоэтажке на время ремонта не будет холодной воды, а также в трех административных зданиях:
- Павловский тракт, 225б, 215б;
- ул. Гридасова, 13.
Когда восстановят холодное водоснабжение – неизвестно.
18:32:55 28-02-2025
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